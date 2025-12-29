Resultatorienterad chef till Stockholms stads Kontaktcenter
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vägen in till Stockholms stad går genom Kontaktcenter
Kontaktcenter är Stockholms stads kundcenter.
Vi är cirka 85 medarbetare som svarar på frågor som rör samhällsbyggnad, skola & förskola samt sociala frågor. Vi hjälper stadens invånare genom att ge vägledning, information och kvalificerad service via telefon och mejl.
Vi har stort framtidsfokus och det finns stor potential för dig som vill vara med och bygga, utveckla och bidra till vår förändringsresa. Vill du vara med och skapa Stockholms bästa invånarupplevelse tillsammans med oss?
Vi söker dig, erfarna och proaktiva chef som trivs att leda i förändring. Är du kundorienterad, affärsmässig och modig med ett coachande ledarskap? Vill du vara med och utveckla Stockholms bästa invånarupplevelse tillsammans med oss? Sök rollen på Serviceförvaltningen, stadens egna "Shared Service Center" och bli en av våra fyra enhetschefer!
Vi erbjuder
Som chef på Serviceförvaltningen erbjuds du chefsintroduktion samt utbildningsinsatser och seminarium inom aktuella verksamhets- och personalfrågor. Det är viktigt för oss att våra medarbetare mår bra - vi erbjuder flextid, friskvårdsbidrag, semesterväxling, vinter- samt sommararbetstid och varje vecka finns möjlighet till massage i våra egna lokaler. Du får dessutom tillgång till Stockholms stads stora och breda nätverk.
Läs gärna om våra förmåner inom Stockholms stad här.
Läs gärna mer om Stockholms stad som arbetsgivare: Jobba i Stockholms stad - Stockholms stad
Din roll
Det händer mycket hos oss, inte minst med bakgrund av ökade krav på förbättrad tillgänglighet och service samt effektivare ärendeprocesser och en bättre invånarupplevelse. Digitaliseringen är en del av utvecklingen där vi även ser över befintliga strukturer och rutiner för att utveckla och förbättra vår verksamhet för att säkerställa att vi nyttjar skattemedel på rätt sätt för våra invånare.
Som chef hos oss har du budget- och personalansvar för din enhet som kommer bestå av cirka 20-22 medarbetare. Du har ett närvarande och inspirerande ledarskap och du brinner för service samt kundnöjdhet men även för dina medarbetare.
Vi söker en erfaren och engagerad ledare som vill coacha och utveckla framgångsrika team. Du tycker om att jobba nära i styrning och uppföljning där du förstår hur kundservice bidrar till helheten. Du utvecklar verksamheten med fokus på dina medarbetare för att hela tiden kunna hjälpa våra invånare professionellt, effektivt och med god kvalitet. Tillsammans med verksamheten sätter du upp och anpassar mål samt säkerställer att ditt team presterar i enlighet med dem.
Som enhetschef bidrar du aktivt till helheten och deltar i ett flertal förvaltningsövergripande samarbeten och stadsövergripande nätverk. Att skapa goda relationer och strategiska samarbeten med våra uppdragsgivare och andra aktörer är en viktig del av din roll.
Du rapporterar till avdelningschefen för Kontaktcenter och ingår i avdelningens ledningsgrupp.
Din kompetens och erfarenhet
Som chef hos oss är du en förebild. Du är nyfiken, modig, lyhörd och engagerad. Du drivs av att coacha och få andra människor att växa med ditt tydliga och trygga ledarskap. Samtidigt är du resultatinriktad och har förmågan att analysera, planera, prioritera och driva arbetet framåt mot uppsatta mål för dig och dina medarbetare. Då rollen innehåller många kontaktytor har du lätt för att skapa goda relationer och trivs som bäst i samarbete med andra. Det är naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste som berör din profession samt att du har erfarenhet och ett stort intresse för såväl kundservicefrågor som för digitalisering- och utvecklingsfrågor.
Vi söker dig med
relevant eftergymnasial utbildning alternativt arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
flera års dokumenterad och aktuell erfarenhet som chef med budget- och personalansvar inom större kontaktcenter, gärna från tidigare outsourcad verksamhet
erfarenhet av att hantera analys och statistik för att utveckla samt omsätta dessa till förbättringsåtgärder för effektivisering inom större kontaktcenter
flera års och aktuell erfarenhet av att leda medarbetare inom kundservice med fokus på utveckling och förändringsarbete inom större kontaktcenter
gedigen erfarenhet av att arbeta med nyckeltal och drivande nyckeltalsparametrar som påverkar kontaktcenterverksamhet
god branschkunskap och erfarenhet av telefoni- och kontaktcenterlösningar
god förmåga att uttrycka dig väl i svenska språket i både tal och skrift.
Det är meriterande med
erfarenhet av att arbeta med outsourcad verksamhet med SLA och vite
goda kunskaper i systemen Calabrio (tidigare Teleopti) och Telia Ace.
Vi fäster stor vikt vid ovan nämnda personliga egenskaper och kompetenser, tillsammans med motivation och engagemang för tjänsten.Publiceringsdatum2025-12-29Övrig information
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV. Ansök redan idag - urval sker löpande!
Denna rekryteringsprocess kommer innehålla arbetspsykologiska tester. För slutkandidaterna kan ett kort arbetsprov bli aktuellt.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Serviceförvaltningen är en av stadens fackförvaltningar och har i uppdrag att svara för de administrativa uppgifter som är samordnade i staden. Det handlar framförallt om löneadministration, ekonomiadministration, stadsövergripande upphandlingsfrågor, kontaktcenterverksamhet samt interna konsulter som tillhandahåller stöd inom digitalisering, it & telefoni, rekrytering, samt, fastighets- och lokalfrågor. Vi har cirka 400 medarbetare och sitter i Globenområdet. Vår värdegrund sammanfattas i ordet KÖRA som står för: Kompetens - Öppenhet - Respekt - Ansvar. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
