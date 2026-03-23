Resultatenhetschefer till vård och omsorgsförvaltningen
Det är något speciellt med Avesta!
Här finns inte bara dalahästar och brusande forsar. Här finns också vilja och mod, handlingskraft och framtidstro. Det är kraften från människorna som gör Avesta unikt. Tillsammans bygger vi Avestas framtid - vill du vara med?
Omsorgsförvaltningen ansvarar för verksamheter inom individ- och familjeomsorg, LSS, arbetsmarknadsenheten, socialpsykiatri, äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård. Vår gemensamma utgångspunkt är att alla människor har lika värde och är unika. Vi arbetar för att skapa förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv för våra målgrupper.
Förvaltningen består av tre resultatenheter:
* Socialtjänst (inklusive LSS).
* Särskilda boenden och hälso- och sjukvård.
* Hemtjänst, bistånd och bemanning.
Totalt arbetar cirka 900 medarbetare inom omsorgsförvaltningen, dygnet runt för att möta invånarnas behov.
2 plats(er).
Vi söker två resultatenhetschefer till omsorgsförvaltningen i Avesta - ledaruppdrag där du får en central roll i att skapa struktur, riktning och hållbara förutsättningar i verksamheter som varje dag har stor betydelse för människor.
Det här är roller för dig som vill ta ansvar i en komplex verksamhet där behoven förändras. Tillsammans med andra chefer leder du utveckling, stärker organisationens kapacitet och skapar stabilitet. Du leder genom andra chefer och bidrar både till ditt eget verksamhetsområde och till förvaltningens gemensamma utveckling. Var med och forma framtidens vård och omsorg i Avesta!
Uppdraget
Som resultatenhetschef har du ett helhetsansvar för verksamhet, ekonomi, personal och arbetsmiljö. I de här rollerna är det särskilt viktigt att skapa struktur, tydliga prioriteringar och hållbara arbetssätt samt att driva omställning och utveckling i takt med förändrade behov och krav. Att ge dina chefer ett aktivt stöd, särskilt i komplexa situationer, är också av stor vikt.
I Avesta utgår ledarskapet från ett tillitsbaserat förhållningssätt. Det innebär att du har ett stort eget ansvar att skapa riktning, struktur och uppföljning - och att du leder dina chefer utifrån samma förhållningssätt med tydliga ramar, tillit och ansvar.
Uppdragen omfattar två verksamhetsområden:
Särskilda boenden och kommunal hälso- och sjukvård (inklusive rehabilitering).
Hemtjänst, bistånd och bemanning.
Uppdragen har en gemensam ledarskapsgrund men skiljer sig åt i innehåll och förutsättningar. Längst ner i annonsen hittar du länk till fördjupad information om tjänsterna (avesta.se/jobb/resultatenhetschef).
Vem är du?
Vi söker dig som är en erfaren och trygg ledare med förmåga att skapa riktning, struktur och sammanhang i verksamheten. Uppdraget är i huvudsak strategiskt, men förutsätter också att du är lyhörd, rör dig nära verksamheten och har en god förståelse för dess vardag och utmaningar.
Du har god förmåga att analysera omvärld, behov och utveckling över tid - och omsätta det i konkreta prioriteringar och arbetssätt. Du behöver förstå hur beslut påverkar verksamheten i praktiken och kunna väga samman kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi i dina ställningstaganden. Du är en ledare som skapar struktur i komplexa sammanhang, håller riktning över tid och gör medvetna prioriteringar när kraven är många.
I Avesta vet vi att snällaste laget vinner - därför söker vi dig som bygger förtroende, visar respekt och skapar goda relationer, samtidigt som du är tydlig i din ledarroll.
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning och erfarenhet av att leda verksamhet inom vård och omsorg med fullt personal- och verksamhetsansvar. Du har god förståelse för verksamheternas uppdrag och förutsättningar.
I den här rollen behöver du ha god kunskap om lagstiftning och styrning inom vård och omsorg samt förstå hur kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi hänger samman i verksamheten. Du behöver vara van att arbeta med uppföljning och analys som grund för beslut.
Det är meriterande med erfarenhet av chef-över-chefer-ansvar, arbete nära politisk ledning samt om du har erfarenhet från flera av de verksamhetsområden som ingår i uppdraget.
Vi har inte bara höga förväntningar på dig - vi skapar också förutsättningar för att du ska lyckas i ditt uppdrag. Hos oss får du ett nära kollegialt stöd, goda möjligheter till kompetens- och ledarskapsutveckling samt tillgång till stödfunktioner på både förvaltnings- och central nivå. Vi erbjuder också förmåner som bidrar till ett hållbart arbetsliv och en god balans mellan arbete och privatliv.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C313704/2026".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avesta kommun
(org.nr 212000-2262), https://avesta.se/jobb/resultatenhetschef
Markusgatan 25 (visa karta
)
774 30 AVESTA Arbetsplats
Avesta kommun, Omsorgsförvaltning Kontakt
Förvaltningschef Omsorgsförvaltningen
Anna-Karin Stillfors anna-karin.stillfors@avesta.se
9814696