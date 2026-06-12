Resultatenhetschef till Ordinärt boende
Södertälje kommun / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2026-06-12
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Vill du ha ett meningsfullt chefsuppdrag där ditt ledarskap gör skillnad varje dag? Hos oss får du vara med och utveckla framtidens hemtjänst med fokus på trygghet, kontinuitet och kvalitet för de personer vi finns till för. Hos oss får du ett viktigt uppdrag där du leder och utvecklar verksamheten tillsammans med dina medarbetare. Du skapar engagemang, delaktighet och driver utveckling framåt. Som chef ansvarar du för att insatser utgår från individens behov, att kvaliteten är hög och att varje möte präglas av ett professionellt och respektfullt bemötande.
Välkommen att söka till oss!
Södertälje ska vara en trygg kommun att åldras i. Allt fler lever längre och antalet äldre blir fler, vilket ställer krav på en fungerande välfärd. Oavsett ålder ska det finnas en framtid att längta till. En av våra viktigaste uppgifter framöver är att fortsätta utveckla äldreomsorgen genom att leda, utveckla och säkerställa god kvalitet av innovativ omsorg och vård. Inom ordinärt boende är målsättningen att öka den del av arbetstiden som vi tillbringar hos våra brukare samtidigt som medarbetare har goda arbetsvillkor, relevant kompetens och utbildning.Den digitala utvecklingen ställer ökade krav på medarbetarnas kompetens. Vi integrerar digitala hjälpmedel som en naturlig del av arbetet och genomför riktade insatser för att stärka digital kompetens hos våra medarbetare. Digital kompetens är en förutsättning för kvalitet, effektivitet och en hållbar arbetsmiljö.
Ditt uppdrag
Vi söker nu erfarna chefer till Ordinärt boende. Som chef har du ett helhetsansvar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och budget inom ditt område. Du ingår i ledningsgruppen för Ordinärt boende, som består av två resultatområdeschefer, fjorton resultatenhetschefer och en verksamhetsutvecklare.
I uppdraget ligger ett tydligt fokus på att utveckla kvaliteten i våra verksamheter. Det gör du genom samverkan, kollegialt stöd och genom att ta tillvara och sprida goda arbetssätt. Målet är en äldreomsorg med jämn och hög kvalitet, där den enskildes behov och upplevelse står i centrum.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Du är en tillitsbaserad ledare som skapar engagemang och motivation i vardagen. Du driver ett strukturerat kvalitetsarbete och involverar medarbetarna i analys, resultat och utveckling av arbetssätt. Du leder genom att skapa delaktighet och riktning i förändring, och ser din roll som en del i att utveckla framtidens äldreomsorg. Samarbete är en självklarhet för dig, både inom den egna verksamheten, i ledningsgruppen och med andra aktörer. Du har ett helhetsperspektiv och planerar verksamheten utifrån både kvalitet och ekonomi. Ditt ledarskap präglas av förståelse för vad som får medarbetare att utvecklas, ta ansvar och känna engagemang i sitt uppdrag. Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
• Högskole- eller universitetsexamen som till exempel socionom, sjuksköterska eller beteendevetare
• Minst 1 års chefserfarenhet inom vård och omsorg
• Ledarskapsutbildningar som arbetsgivaren bedömer som relevanta för tjänsten, tex arbetsmiljöutbildning
• B- körkort
• Goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel, PowerPoint, Outlook)
• Erfarenhet av att ha budgetansvar och arbetsmiljöansvar
- Förmåga och kompetens att utmana och frigöra kraften hos dina medarbetare samtidigt som du är tydlig, strukturerad och kommunikativ
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd organisation
• Erfarenhet av att leda förändringsarbete
• Erfarenhet av förebyggande arbete
• Erfarenhet av digitalisering och välfärdsteknik
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Som en av oss är du med och skapar förutsättningar för en god omsorg och vård till våra medborgare. Vi ser olikheter som en styrka i vårt arbete. Det ger oss en bredd och kompetens att ge stöd till människor för att kunna leva ett så tryggt och självständigt liv som möjligt. Inom våra verksamheter är ambitionen att arbeta hållbart genom ett systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering och kompetensutveckling.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/jobba-hos-oss/formaner/ Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden. Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning. En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje Kommun
(org.nr 212000-0159), https://www.sodertalje.se/
Nyköpingsvägen 26 (visa karta
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151 89 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Södertälje kommun Kontakt
Resultatområdeschef
Kahdra Abusagr kahdra.abusagr@sodertalje.se +46852306486 Jobbnummer
9962222