Resultatenhetschef Socialjour och Verksamhetsstöd
Södertälje kommun / Sjukvårdschefsjobb / Södertälje Visa alla sjukvårdschefsjobb i Södertälje
2026-02-18
, Salem
, Ekerö
, Nykvarn
, Botkyrka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Södertälje kommun i Södertälje
, Botkyrka
, Sundbyberg
, Stockholm
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Barn och Ungdom utökar vår stabila ledningsgrupp med ytterligare en enhetschef för Socialjouren och Verksamhetsstöd. Barn och Ungdom leds av en områdeschef och består i dagsläget av sju olika enheter med uppdrag inom både myndighetsutövning och biståndsbedömda insatser. Socialjour och Verksamhetsstöd blir vår åttonde enhet.
Ditt uppdrag
Socialjouren bedriver myndighetsutövning och tillhandahåller socialt bistånd då ordinarie verksamhet inte är tillgänglig, dvs kvällar, nätter och helger. Socialjouren arbetar med hög delegation i barn- och ungdomsärenden men även ärenden som rör våld i nära relation, vuxen, missbruk, äldreomsorg och försörjningsstöd. Socialjouren säljer också tjänster till närliggande kommuner. Som resultatenhetschef arbetar du till viss del kvällstid och tillsammans med sex kollegor turas du om att vara Chef i beredskap (CIB). Som CIB agerar du bollplank för Socialjouren i bedömningar samt ansvarar för att inbeordra personal till socialkontorets egna boenden.
Verksamhetsstöd har ansvar för bemanning av receptionen, lokalfrågor, investeringar samt vissa verksamhetsgemensamma frågor såsom administration, larm, telefoni och datorer. Verksamhetsstöd har ansvar för fakturahanteringen samt arvodes- och omkostnadshanteringen till uppdragstagarna och stödjer både Barn och Ungdom samt Första Linjens Stöd.
Som chef värnar du om våra kunniga medarbetare och bidrar till god gemenskap och framåtanda på arbetsplatsen. Tillsammans med dina medarbetare, ledningsgrupp och fackliga organisationer utvecklar du verksamheten och jobbar för god arbetsmiljö och ett produktivt klimat. Du, tillsammans med din personal, utför ett samhällsviktigt uppdrag där samverkan så väl internt som externt är av största vikt.
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av socialtjänstens myndighetsutövning inom barn och unga. Du har ett tydligt, ödmjukt och transparent ledarskap och är intresserad av att arbeta som en närvarande chef med ansvar för att utveckla och leda enheten.
Uppdraget som chef för Socialjour och Verksamhetsstöd innebär samverkan med många olika parter; andra kommuner, andra kontor inom kommunen och andra enheter inom socialkontoret och du bör därför besitta en mycket god samverkansförmåga. Med tanke på uppdragets karaktär behöver du besitta förmåga att hålla dig uppdaterad inom flera områden. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt och har en stark egen drivkraft.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-02-18Kvalifikationer
• Ledarskapserfarenhet i minst 3 år inom socialtjänstens myndighetsutövning Barn- och Ungdom
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
• God samverkansförmåga
• Goda kunskaper i Officepaketet
• Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av övrig myndighetsutövning och arbete inom socialjouren
• Erfarenhet av budget- och arbetsmiljöarbete
• Olika former av ledarskaps- och chefsutbildningar
• Kunskaper i Signs of SafetyDina personliga egenskaper
• Flexibel och stresstålig
• Mycket god samverkansförmåga
• Se sammanhang och ta ansvar för helheten
• Uppmuntra till utveckling och självständighet
Vi erbjuder dig
Barn och Ungdom sitter på Holmfastvägen 31. Du ingår i Barn och Ungdoms stabila ledningsgrupp som består av medarbetare med lång och gedigen erfarenhet av arbetet inom socialtjänstens arbete med barn och unga. I lokalerna finns just nu både Barn och Ungdom och Första Linjens stöd men den senare verksamheten kommer under hösten flytta till andra lokaler. Du erbjuds en flexibel arbetsplats med gott kollegialt stöd.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss! Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Resultatområdeschef
Ulrika Hallensjö ulrika.hallensjo@sodertalje.se 08-52301070 Jobbnummer
9750135