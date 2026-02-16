Resultatenhetschef Aktivitetscenter, Arbete och Försörjning
2026-02-16
Nu söker vi dig som vill leda och vidareutveckla en verksamhet som dagligen gör skillnad för personer med psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar och skadligt bruk/beroende.
Aktivitetscenter erbjuder arbetsträning, sysselsättning och social samvaro. Våra insatser stärker individens återhämtning, ökar självständighet och hållbart välmående genom meningsfull sysselsättning, samtidigt som vi främjar återgång till arbete eller studier genom arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktivitetscenter är en del av Socialkontoret och resultatområdet Arbete och Försörjning, med cirka 170 medarbetare som arbetar med ekonomiskt bistånd, stödinsatser till arbete och studier samt arbetslivsinriktad rehabilitering och social inkludering.
Som chef hos oss får du möjlighet att forma morgondagens socialtjänst. Tillsammans med medarbetare och kollegor driver du utveckling utifrån intentionerna i socialtjänstlagen. Du har även en central roll i omställningsarbetet kopplat till aktivitetskravet och bidragsreformen.
Ditt uppdrag
Som enhetschef leder du Aktivitetscenter med ansvar för verksamhet, arbetsmiljö, budget och drygt 20 medarbetare, inklusive två gruppledare.
Enheten har arbetsverksamheter inom snickeri och secondhandbutik som arbetar för att skapa förutsättningar för deltagarnas nästa steg mot arbete, studier eller annan meningsfull sysselsättning. Verksamheten bedrivs på tre adresser, vilket kräver tydligt och närvarande ledarskap. Du ansvarar för kontakt med fastighetsägaren.
Du ingår i ledningsgruppen för Arbete och Försörjning tillsammans med åtta andra enhetschefer och rapporterar till resultatområdeschef.
Du leder ett systematiskt kvalitetsarbete och driver verksamheten mot uppsatta mål, samtidigt som du utvecklar och stödjer medarbetarna för ett tryggt och utvecklingsinriktat ledarskap, med målgruppens välmående, utveckling och självständighet i fokus
Ledarskap i Södertälje kommun
Som chef hos oss har du stor möjlighet att leda utvecklingen i kommunen genom din nyckelroll där du omsätter politiska mål till meningsfull verksamhet som gör skillnad för våra invånare. Du leder med engagemang, skapar delaktighet och ger dina medarbetare professionellt stöd för att nå gemensamma mål. Genom våra utvecklingsinsatser för chefer får du möjlighet att stärka dina förmågor och växa i ditt ledarskap.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för personer med psykisk ohälsa och skadligt bruk/beroende och ser sysselsättning som ett verktyg för återhämtning och självständighet. Du arbetar för att deltagarna ska vara del av samhället och skapa progression mot nästa steg.
Som trygg och tydlig ledare balanserar du struktur med tillit och delaktighet, ser både individens behov och verksamhetens helhet, och utvecklar arbetssätt som stärker delaktighet, tillgänglighet och likvärdighet.Publiceringsdatum2026-02-16Kvalifikationer
• Socionomexamen eller annan högskoleutbildning på minst kandidatnivå som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
• Minst 3 års erfarenhet som ledare (grupp-, team- eller driftledare)
• Erfarenhet av arbete i politiskt styrd verksamhet
• Erfarenhet av socialt arbete med SoL-insatser för vuxna
• Mycket god skriftlig förmåga på svenska, vana att skriva analyser och rapporter
Meriterande
• Chefserfarenhet med ansvar för personal, verksamhet och ekonomi.
• Arbetat i Pulsen Combine och Stratsys
• Erfarenhet av arbete med vuxna med psykisk ohälsa, psykiska funktionsnedsättningar, skadligt bruk och samsjuklighet
• Strategisk erfarenhet av arbetslivsinriktad rehabiliteringDina personliga egenskaper
• Förebild, prestigelös och fullföljer överenskommelser
• Tar ansvar för helheten och inkluderar olika perspektiv i beslutsunderlag
• Tydlig, strukturerad och slutför det som påbörjats
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vi erbjuder dig
Vårt kontor är beläget mitt i centrala Södertälje, 2-3 minuters promenad från Södertälje Centrum med goda pendeltåg- och bussförbindelser.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar årsarbetstid. Arbetstiden är förlagd till kontorstid.
Som anställd i Södertälje kommun erbjuds du en trygg anställning, bra anställningsvillkor och arbetsmiljö, kompetensutveckling och flera förmåner. Läs gärna mer om oss på vår hemsida och för mer information om våra förmåner: https://www.sodertalje.se/formaner
Välkommen till oss!Övrig information
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Södertälje kommun arbetar med kompetensbaserad rekryteringsmetodik i syfte om att motverka diskriminering och främja mångfald på arbetsplatsen.
Vi har många tjänster där vi genomför en registerkontroll. Ett registerutdrag (belastnings- och misstankeregister) från Polismyndigheten kan därför behöva uppvisas av kandidat före beslut om anställning.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Ersättning
Månadsavlönad, individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Södertälje kommun
(org.nr 212000-0159) Kontakt
Resultatområdeschef
Pierre Gharzani pierre.gharzani@sodertalje.se 08-5230 2395 Jobbnummer
9745476