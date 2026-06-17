Resultatdriven säljare - utvecklas tillsammans med Solar Energy Group!
Professionals Nord Norra Norrland AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2026-06-17
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Professionals Nord Norra Norrland AB i Gävle
, Borlänge
, Hudiksvall
, Upplands-Bro
, Stockholm
eller i hela Sverige
Brinner du för att skapa affärer, bygga starka kundrelationer och nå uppsatta mål? Nu söker vi en driven säljare som vill vara med och bidra. Hos Solar får du rätt verktyg, utbildning och stöd för att utvecklas inom försäljning och nå din fulla potential.
Information om tjänsten
Vi söker nu en säljare som vill arbeta i en utvecklande och resultatinriktad miljö. Du blir en viktig del av teamet och får möjlighet att påverka både din egen och företagets framgång genom att skapa långsiktiga kundrelationer och identifiera nya affärsmöjligheter.
Du erbjuds
Utbildning och kontinuerlig utveckling inom försäljning
En stöttande arbetsmiljö med engagerade kollegor
Möjlighet till flexibelt arbete och attraktiva förmåner
Goda karriärmöjligheter inom företagetPubliceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med att utveckla och stärka kundrelationer samt skapa nya affärsmöjligheter. Du genomför kundmöten, presentationer och förhandlingar samt arbetar aktivt mot uppsatta försäljningsmål. Tillsammans med interna avdelningar säkerställer du en hög kundnöjdhet och långsiktiga affärer.
Vi söker dig som
Är driven, målinriktad och motiveras av att skapa resultat. Du har en naturlig förmåga att bygga relationer, är kommunikativ och trivs i mötet med människor. Erfarenhet av försäljning är meriterande men inget krav – vi värdesätter rätt inställning och vilja att utvecklas.Kvalifikationer
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
Tidigare erfarenhet av försäljning
Oavsett om du är i början av din karriär eller har tidigare erfarenhet av försäljning ser vi fram emot din ansökan.
START: Enligt överenskommelse
OMFATTNING: Heltid, tillsvidare
STAD: Gävle
URVAL: Sker löpande
KONTAKT: matilda.lindfors@pn.se
(mailto:matilda.lindfors@pn.se
)
Sök tjänsten genom att klicka på "Sök jobbet" nedan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Professionals Nord Norra Norrland AB
(org.nr 559436-1650), https://www.solargroup.se/
802 93 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Solar Energy Group Kontakt
Konsultchef
Matilda Lindfors matilda.lindfors@pn.se +46701407818 Jobbnummer
9967872