Restaurant Supervisor sökes till Home Hotel Tapetfabriken
2026-03-17
Home Hotel är mer än bara ett namn - det är ett löfte. Vi är övertygade om att bra service startar med genuin omtanke, och vi ger allt vi kan för att skapa en plats där gäster känner sig välkomna och bekväma. Vi har över 50 hotell i Norden, och vi bjuder alltid våra gäster på middag, frukost och fika. Våra byggnader har ofta ett rikt och intressant arv, och vi är stolta över att inget av våra hotell är det andra likt.
Home Hotel är en del av Strawberry.
Home sweet home. Är du redo att flytta in?
Home Hotel är ett nytt koncept med en enkel men kraftfull vision: att skapa en plats som känns som hemma, även när du är borta. Vi erbjuder mer än bara en säng för natten - vi vill skapa en upplevelse som dröjer sig kvar långt efter att gästen har checkat ut. En plats som är så varm, välkomnande och bekväm att den känns som att kliva in i sitt eget vardagsrum. Home Hotel Tapetfabriken är kedjans största hotell med 236 hotellrum och 480 bäddar, 4 konferenslokaler, restaurang och ett stort lobby- och restaurangområde som blivit Sicklas naturliga mötesplats. Sedan öppningen 2021 har vi haft en fantastisk utveckling och 2025 levererade vi rekordresultat på både omsättning och gästnöjdhet. Det bästa? Vi har bara börjat. Vill du bli en del av vår fortsatta utveckling?
Nu söker vi en Restaurant Supervisor för en tillsvidaretjänst på 75% med arbete främst kvällstid både vardagar och helger. Vi söker dig som har flera års erfarenhet av liknande arbeten sedan tidigare, gärna från hotell eller konferensanläggning.
Vad du kommer att göra:
• Ta hand om våra gäster, din expertis kommer att vara våra middagsgäster ute i restaurangen
• Koordinera och leda medarbetarna på plats
• Ansvara för både förberedelser och genomförande vid middagsbokningar, event, mingel etc.
• Försäljning av dryck vid borden
• Hålla restaurangen i ett toppenskick
• Hjälpa och delta aktivit i driften på andra avdelningar inom F&B (konferensen, baren och receptionen)
Du kommer att lyckas hos oss om du är en naturlig ledare som trivs med att koordinera och coacha ditt team. Vi söker dig med hög ansvarskänsla som värdesätter ordning och reda, arbetar självständigt, är flexibel och älskar ett högt tempo.
Varför välja Home Hotel & Strawberry?
På Home Hotel erbjuder vi mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där även du kan känna dig hemma. Här får du:
• En stödjande och välkomnande arbetsmiljö där ditt bidrag värdesätts
• Möjligheter till utveckling och karriär inom Strawberry dynamiska bolag
• Personalrabatter och förmånliga priser för vänner och familj på våra 200+ hotell
• Fyra gratis hotellnätter per år
• 25 % rabatt på mat och dryck på våra restauranger och barer
• Exklusiva erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mer
Om Strawberry
Vi är Strawberry. Vi skapar tusentals upplevelser varje dag på våra mer än 245 hotell, 120 restauranger, 20 spa och mycket mer. Det är vårt team på 20 000 passionerade individer från över 166 olika länder som gör det möjligt. Strawberry är byggt på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm.
Redo att välkomna gäster hem?
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan idag och bli en del av vår resa för att göra varje vistelse på Home Hotel oförglömlig. Vi behandlar ansökningar löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strawberry Services AB
(org.nr 556828-7790)
Home Hotel Tapetfabriken
9802522