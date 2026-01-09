Restaurant & Banquet Manager till Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen
2026-01-09
Det finns en anledning till att det är just du som önskar bli en del av Strawberry. Du ser möjligheter på våra 100 destinationer. Du tror du kommer passa in i vår mångfald bland 18.000 anställda. Du är exalterad över våra fantastiska hotellkedjor och du har energi, mod och begeistring så det räcker och blir över. Vill du veta mer om oss? Vi ser fram emot din ansökan!
Quality HotelTM är en del av Strawberry.
Är du redo att skapa nya oförglömliga gästupplevelser?
På Quality HotelTM 11 & Eriksbergshallen är en stor del av hotellupplevelsen goda mat- och mötesupplevelser. Bra service, välkomponerade rätter och leverans av hög kvalitet är avgörande för att våra gäster ska trivas hos oss. Som leverantör av mat och dryck krävs planering, struktur, ekonomisk fingertoppskänsla och ledarskap.
Vi söker nu en Restaurant & Banquet Manager som ska leda avdelningarna mot målet att skapa minnesvärda upplevelser för alla våra hotell, konferens och eventgäster.
Tjänsten innebär varierande arbetstider, inklusive kvällar och helger.
Nyfiken på vad rollen innebär?
Som Restaurant & Banquet Manager rapporterar du till Food & Beverage Manager.
Utöver personalansvar för supervisors, bar- & serveringspersonal innebär rollen att kontinuerligt arbeta ute i driften, samtidigt som du har fokus på ökad lönsamhet och att uppnå avdelningens uppsatta mål.
Du hanterar allt från bokningar, betalningar och förfrågningar- allt som säkrar en smidig gästupplevelse.
Tjänsten innebär att du arbetar proaktivt med målstyrning och säkerställer att varje medarbetare dagligen vet vad han/hon ska bidra med för att uppnå våra övergripande mål.
Du ska upprätthålla vårt gästlöfte genom att leverera en välkomnande atmosfär och pålitlig service.
Personalansvar, vidareutveckling och rekrytering är en stor och avgörande del av uppdraget.
Tjänsten innebär också att säkerställa att alla centrala Food & Beverage-koncept följs till punkt och pricka.
Lagar och regler kopplade till hälsa, miljö och säkerhet kommer att vara din högsta prioritet!
Här kommer du att lyckas om du är:
Som ledare inom Strawberry förväntas du efterleva kulturen genom att skapa energiska team och engagerande arbetsplatser som gör att människor älskar att komma till jobbet. Du bygger broar genom relationer, samarbete och förtroende. Du äger genom att fatta beslut med företagets bästa i åtanke, sätta tydliga mål och hålla dig själv och andra ansvariga för att uppnå resultat. Du visar vägen med vision och syfte, och utvecklar potential genom att maximera individuella styrkor för att hjälpa andra att nå sin fulla potential.
Låter detta som du?
Du älskar verkligen att träffa nya människor och skapa positiva upplevelser för gästerna.
Du trivs i en hektisk och dynamisk miljö och kan hantera nästan allt som dagen bjuder på.
Du har en särskild talang för att hitta rätt väg framåt.
Du är en lagspelare och dina kollegor ser dig som tillgänglig och stödjande.
Lång erfarenhet av ledarskap inom mat och dryck.
Du är flexibel men ändå strategisk.
Varför välja Quality Hotel & Strawberry?
Vi erbjuder mer än bara ett jobb - vi erbjuder en plats där du kan växa, både personligt och professionellt. På Quality Hotel tror vi på generös gästfrihet, och det gäller även vår personal. Hos oss får du:
En dynamisk och snabb arbetsmiljö där ingen dag är den andra lik.
Möjligheter till karriärutveckling och tillväxt inom Strawberry-gruppen.
Personalrabatter och förmånliga vänner- och familjepriser på våra 200+ hotell.
Fyra gratis hotellnätter varje år.
Friskvårdsbidrag.
25 % rabatt på mat och dryck på alla våra restauranger och barer.
Fantastiska erbjudanden på upplevelser, resor, shopping och mycket mer.
Om Quality Hotel
Quality Hotel är utformade för att vara den perfekta destinationen för varje ögonblick - oavsett om det handlar om en familjeträff, en affärskonferens eller bara en natt borta. Med vår inbjudande atmosfär, pålitliga service och prisvärda ser vi till att varje gäst känner sig välkommen, bekväm och avslappnad. Vi har över 60 hotell utspridda över Norden.
Om Strawberry
Strawberry är inte vilket företag som helst i hotellbranschen - vi är en rebell med ett varmt, bultande hjärta. Strawberry är en portal till en värld av mer än 250 hotell, 120 restauranger och 20 spaanläggningar, där vi skapar tusentals upplevelser varje dag. Strawberry bygger på våra kärnvärden: energi, mod och entusiasm. Vårt team, bestående av 20 000 skickliga medarbetare från mer än 166 länder, är det som får oss att växa.
Förbered dig på att skapa oförglömliga gäst ögonblick tillsammans med oss!
Ansök idag för att bli en del av vårt team och skapa oförglömliga gästupplevelser! Vi går igenom ansökningarna löpande, så vänta inte - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Ersättning
Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nordic Choice Commercial Services AB
(org.nr 556106-6050) Arbetsplats
Quality Hotel 11 & Eriksbergshallen Jobbnummer
9676902