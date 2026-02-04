Restaurangstäd & Frukostpersonal - Sommarjobb & Tillsvidare
2026-02-04
Magiska morgnar börjar med dig! När solen sakta går upp över fälten och Mossbylund vaknar till liv, då är du redan i gång. Vi söker en morgonpigg stjärna som älskar ordning, doften av nybryggt kaffe och mötet med människor.
DINA ARBETSUPPGIFTER Du ser till att vår restaurang möter dagen i sitt allra bästa skick. Golven blir fläckfria, ytor dammfria och restaurangen redo att välkomna dagens första gäster. När frukosten drar i gång är du en självklar del av upplevelsen -ställer fram vår bufféfrukost tillsammans med våra frukostkockar, fyller på med omtanke, säljer kaffe, plockar disk och ser till att allt flyter lugnt och smidigt. Och kanske viktigast av allt: du minglar, ler och får våra gäster att känna sig sedda redan från dagens första stund.
VEM ÄR DU? Du är morgonpigg (på riktigt), noggrann och har ett öga för detaljer. Du har gärna erfarenhet av hotellstäd och frukost- eller bufféservering sedan tidigare och trivs i en roll där både ordning, service och närvaro är lika viktiga delar av helheten. Golv som glänser, ytor som känns inbjudande och en buffé som alltid är redo för nästa gäst - det är sådant du ser och tar ansvar för.
Du känner dig trygg även när tempot ökar, samarbetar lätt med andra och möter både gäster och kollegor med en positiv och varm inställning. Eftersom våra dagar börjar redan kl. 04.00, alltså innan kollektivtrafiken börjar gå, ska du enkelt kunna ta dig till Mossbylund på egen hand.
Vi värdesätter alltid personliga egenskaper framför erfarenhet. Det viktigaste är att du är en riktig Mossbylundare i hjärtat: glad, positiv och inte rädd att bjuda på ett leende
VEM ÄR VI? Beläget på Skånes vackraste sydkust, är Mossbylund med sin lillasyster Bongska Huset i Abbekås Hamn, unika platser med en familjär arbetsmiljö där vi strävar efter att skapa en trivsam och kreativ atmosfär. Vi värnar om korta beslutsvägar som ger utrymme för innovation. Vi är kollektivavtalsbundna och en Svanenmärkt arbetsplats som särskilt värnar om miljön. Hos oss får du kollegor som delar din passion för service och som tillsammans med dig vill skapa Mossbymagi för alla våra gäster.
DETTA ERBJUDER VI Hotell Mossbylund och Bongska Huset erbjuder ett fantastiskt team och en familjär stämning där vi tillsammans strävar efter att erbjuda våra gäster en magisk upplevelse varje dag.
Vi söker både dig som vill jobba 60% tills vidare, och dig som vill jobba under sommaren. Arbete sker både vardag och helg.
Lön enligt avtal mellan HRF och Visita:
Standard Fr.o.m 1 april 2025; 149,46 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 153,64 kr/h
Med 6 års erfarenhet eller mer Fr.o.m 1 april 2025; 160,56 kr/h Fr.o.m 1 april 2026; 167,31 kr/h
Är du under 20 år enligt följande tabell:
Fr.o.m 19 år Fr. 1 april 2025; 121,51 kr/h Fr. 1 april 2026; 124,92 kr/h
Fr.o.m 18 år Fr. 1 april 2025; 112,42 kr/h Fr. 1 april 2026; 115,56 kr/h
Vi tycker självklart att lönen är viktig, men här på Mossbylund blir jobbet extra magiskt tack vare stämningen, teamet och alla minnesvärda gäster du får träffa!
Som anställd får du även njuta av personalförmåner som fantastisk restaurangmat, träning, spabehandlingar och övernattning till rabatterat pris.
REDO ATT ANSÖKA?
Känner du att Mossbylundare låter som något för dig? Då ser vi fram emot din ansökan och att kanske få välkomna dig till vårt magiska team i sommar! Vi hörs! Så ansöker du
