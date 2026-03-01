Restaurangmedarbetare Växjö - We Love Food
WLF Växjö AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö
2026-03-01
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos WLF Växjö AB i Växjö
Är du sugen på en karriär inom restaurang/cafébranschen? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att du kan gilla att jobba hos oss!
Vi söker dig som:
Fyllt 18 år
Är glad och positiv
Har gästnöjdhet i fokus
Är ansvarsfull och trivs att arbeta med människor
Har vana att arbeta noggrant och strukturerat i högt tempo
Vi är ett gott gäng som arbetar tätt och söker vår nästa stjärna. Hos oss serverar du gäster, förbereder i kök, tar hand om gäster i kassan, och håller rent i kök och servering. Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar och helger.
Vad erbjuder vi? Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas. Erfarenhet är meriterande. Vi finns inne i gallerian på Grand Samarkand i Växjö.
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal.
Tjänsten är 75% arbetstid.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig! Vi tittar på ansökningarna löpande och jobbet kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: mangomackan@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan WLF". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare WLF Växjö AB
(org.nr 559176-4062)
Hejaregatan 32 (visa karta
)
352 46 VÄXJÖ Kontakt
Marcus Askmarken mangomackan@gmail.com 0761992575 Jobbnummer
9769768