Restaurangmedarbetare Växjö - We Love Food

WLF Växjö AB / Restaurangbiträdesjobb / Växjö
2026-03-01


Visa alla restaurangbiträdesjobb i Växjö, Alvesta, Uppvidinge, Lessebo, Hylte eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos WLF Växjö AB i Växjö

Är du sugen på en karriär inom restaurang/cafébranschen? Oavsett vilket mål du har för framtiden så tror vi att du kan gilla att jobba hos oss!
Vi söker dig som:
Fyllt 18 år
Är glad och positiv
Har gästnöjdhet i fokus
Är ansvarsfull och trivs att arbeta med människor
Har vana att arbeta noggrant och strukturerat i högt tempo

Vi är ett gott gäng som arbetar tätt och söker vår nästa stjärna. Hos oss serverar du gäster, förbereder i kök, tar hand om gäster i kassan, och håller rent i kök och servering. Arbetet innebär varierande arbetstider på dagar, kvällar och helger.
Vad erbjuder vi? Ett fartfyllt jobb i ett sammansvetsat team med väldigt goda möjligheter att växa och utvecklas. Erfarenhet är meriterande. Vi finns inne i gallerian på Grand Samarkand i Växjö.
Lön: Timlön - vi är anslutna till Visita och följer kollektivavtal.
Tjänsten är 75% arbetstid.
Ansök idag. Vi ser fram emot att träffa dig! Vi tittar på ansökningarna löpande och jobbet kan tillsättas innan sista ansökningsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
E-post: mangomackan@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan WLF".

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
WLF Växjö AB (org.nr 559176-4062)
Hejaregatan 32 (visa karta)
352 46  VÄXJÖ

Kontakt
Marcus Askmarken
mangomackan@gmail.com
0761992575

Jobbnummer
9769768

Prenumerera på jobb från WLF Växjö AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos WLF Växjö AB: