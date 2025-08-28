Restaurangmedarbetare till Pizza & Pasta i Gallerian Nian, Gävle
2025-08-28
HHKF Restaurang AB söker en engagerad och serviceinriktad medarbetare till vår restaurang Pizza & Pasta i Gallerian Nian, Gävle. Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö där vi serverar pizza, pasta och sallader till våra gäster.
Förbereda och tillaga pizza, pasta och sallad
Kassatjänst och kundbemötande
Servering och enklare städning
Bidra till en trivsam atmosfär i restaurangen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-01
Ansökan tas emot på plats måndag-torsdag samt fredag
E-post: niangavle@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hhkf Restaurang AB
(org.nr 559200-1282)
Drottninggatan 9, Box 51 (visa karta
)
803 20 GÄVLE Jobbnummer
