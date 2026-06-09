Restaurangmedarbetare till First Camp Vadstena Sommarjobb 2026
Kock. In AB / Servitörsjobb / Motala Visa alla servitörsjobb i Motala
2026-06-09
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kock. In AB i Motala
, Stockholm
eller i hela Sverige
Restaurangmedarbetare till First Camp Vadstena – Sommarjobb 2026
Vill du jobba vid Vättern i sommar och vara en del av ett härligt team på en av Sveriges största campingdestinationer?
Kock.in söker nu restaurangmedarbetare till First Camp Vadstena för sommarsäsongen 2026.
Om jobbet
Du kommer att arbeta i restaurang, bistro och servering tillsammans med ett engagerat team. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innefatta:
Servering
Kassaarbete
Enklare matberedning
Glasskiosk
Disk och städning
Förberedelser och påfyllning
Vi söker dig som gillar att ge bra service, trivs i ett högt tempo och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi söker dig som
Är positiv och serviceinriktad
Är ansvarstagande och punktlig
Trivs med att arbeta i team
Kan arbeta kvällar och helger
Har fyllt 18 år
Tidigare erfarenhet från restaurang, café eller serviceyrken är meriterande men inget krav.
Om anställningen
Möjlighet att arbeta hela säsongen 18 juni – 15augusti
Heltid eller deltid enligt överenskommelse
Arbetsplats: First Camp Vadstena
Tillträde enligt överenskommelse
Vi välkomnar särskilt sökande från Vadstena, Motala, Mjölby, Skänninge och närliggande orter då du behöver kunna ta dig till och från arbetsplatsen på egen hand.
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: peter.habram@kockin.se Arbetsgivare Kock. In AB
(org.nr 556760-2098), https://firstcamp.se/destinationer/vadstena-vattern
Tegellöten 202 (visa karta
)
592 94 VADSTENA Arbetsplats
First Camp Vadstena Jobbnummer
9955652