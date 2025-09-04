Restauranglärare till Kunskapscompaniet vuxenutbildning i Malmö
2025-09-04
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Watma Education AB i Malmö
, Ystad
, Kristianstad
, Karlshamn
, Växjö
eller i hela Sverige
Ditt uppdrag
Som yrkeslärare på Kunskapscompaniet ansvarar du för hela undervisningen inom programmet tillsammans med dina kollegor. Du planerar, förbereder och genomför lektioner i enlighet med de anvisningar och gällande regelverk som finns inom Skolverkets kursplaner, samt våra interna riktlinjer och policys.
Undervisningen innefattar både teoretiska och praktiska moment och du bör vara kompetent inom båda dessa delar.
I tjänsten ingår även anskaffning, planering och uppföljning av APL-platser där vi gärna ser att du bidrar med ditt kontaktnät inom branschen.
För att ansöka vill vi att du minst ett (1) års yrkeserfarenhet från sitt undervisningsområde på heltid, Grund - (mot yrkesutgångar såsom måltidsbiträde, restaurangbiträde, köksbiträde mfl.), Kock och kallskänka (obligatoriskt krav).
minst två (2) års erfarenhet av att utbilda vuxna inom yrkesområdet på heltid (gymnasium, kommunal vuxenutbildning och/eller arbetsmarknadsutbildning) inom senaste 6-årsperioden (obligatoriskt krav).
är en dokumenterat skicklig pedagog.
har en yrkeslärarexamen (meriterande).
För att lyckas i rollen vet vi att du är En naturlig ledare som är utåtriktad och värderar allas olikheter.
Vänlig och empatisk och har lätt för att bygga goda relationer med studerande och kollegor.
Villkor Anställningsform: Tillsvidare, semestertjänst. Provanställning tillämpas.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Vi strävar efter att erbjuda en fördomsfri och inkluderande rekryteringsprocess. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan, där vi efterfrågar ditt CV men du behöver inte skicka med något personligt brev. För att få veta lite mer om dig vill vi istället att du besvarar ett antal frågor som du hittar om du klickar vidare till ansökan. Om du går vidare efter ansökan kan du komma att få en länk till ett arbetspsykologiskt test. Testerna vi använder tar utgångspunkt i aktuell forskning och fungerar som ett stöd i bedömningen.
Våra rekryteringsprocesser består av flera steg, och ofta mer än en intervju. Vi tycker att det är ytterst viktigt att vi ger oss själva den tid som krävs för att få en god bild av varandra - du ska ju välja oss och vi ska välja dig! Emellanåt är det många som söker till en tjänst och då kan processen dra ut något på tiden av den anledningen. Du kan dock vara säker på att vi gör allt vi kan för att hålla dig uppdaterad och återkoppla längs vägen. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
