Restaurangkock med inriktning på turkiskt kök

Om arbetsplatsen:
Apollon restaurang är en väletablerad turkisk restaurang Boden. Vi serverar traditionella rätter med autentiska smaker från det turkiska köket, tillagade med färska råvaror och kärlek till hantverket. Vi söker nu en erfaren och passionerad kock som vill bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-01-25Dina arbetsuppgifter
* Förbereda och tillaga traditionella turkiska maträtter såsom grillrätter och ugnsbakade specialiteter
* Ansvara för hygienrutiner och livsmedelssäkerhet enligt gällande regler
* Planera menyer i samråd med kökschefen
* Beställa råvaror och säkerställa att kvaliteten håller högsta nivå
* Arbeta i ett högt tempo med bibehållen kvalitet
* Bidra till ett positivt och samarbetsvilligt arbetsklimat i köketKvalifikationer
* Minst 1-2 års erfarenhet som kock inom det turkiska köket
* God kunskap om turkiska kryddor, tekniker och traditioner
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
* Livsmedelshygienutbildning är ett plus
Vi erbjuder:
* En dynamisk arbetsmiljö med möjligheter till utveckling
* Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
* Möjlighet till fast anställning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
E-post: baccshua2025@gmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bacchua AB
Kungsgatan 20
961 61 BODEN Jobbnummer
