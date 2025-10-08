Restaurangkock med inriktning på turkiskt kök

Bacchua AB / Kockjobb / Boden
2025-10-08


Om arbetsplatsen:

Apollon restaurang är en väletablerad turkisk restaurang Boden. Vi serverar traditionella rätter med autentiska smaker från det turkiska köket, tillagade med färska råvaror och kärlek till hantverket. Vi söker nu en erfaren och passionerad kock som vill bli en del av vårt team.

Dina arbetsuppgifter
* Förbereda och tillaga traditionella turkiska maträtter såsom grillrätter och ugnsbakade specialiteter
* Ansvara för hygienrutiner och livsmedelssäkerhet enligt gällande regler
* Planera menyer i samråd med kökschefen
* Beställa råvaror och säkerställa att kvaliteten håller högsta nivå
* Arbeta i ett högt tempo med bibehållen kvalitet
* Bidra till ett positivt och samarbetsvilligt arbetsklimat i köket

Kvalifikationer
* Minst 1-2 års erfarenhet som kock inom det turkiska köket
* God kunskap om turkiska kryddor, tekniker och traditioner
* Förmåga att arbeta självständigt såväl som i team
* Livsmedelshygienutbildning är ett plus

Vi erbjuder:
* En dynamisk arbetsmiljö med möjligheter till utveckling
* Konkurrenskraftig lön enligt kollektivavtal
* Möjlighet till fast anställning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31
E-post: baccshua2025@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bacchua AB (org.nr 559387-3465)
Kungsgatan 20 (visa karta)
961 61  BODEN

Jobbnummer
9547808

