Restaurangen i Fabriken på Salthamn söker Restaurangansvarig Hovmästare
2026-04-22
Restaurangansvarig / Hovmästare
Vi söker dig som älskar att skapa minnesvärda gästupplevelser i världsklass
2022 öppnade vi vår sommarrestaurang i Fabriken på Salthamn, strax norr om Visby .Under den hösten blev vi omnämnda i prestigefulla Forbes magazine bland "Next Place to Eat "
Efter ytterligare tre framgångsrika somrar söker vi nu dig som vill vara med på vår fortsatta resa framåt och utveckla denna plats ytterligare. Med både Cafe, Restaurang och Event/Konsertytor finns mycket spännande att se fram emot inför sommaren 2026.
Om tjänsten
För oss är det viktigaste att du trivs att jobba i ett litet Team och ge utmärkt service till samtliga våra gäster och besökare samt att du har några års dokumenterad ledarerfarenhet från restaurang eller festvåning. En stort intresse för mat och dryck och människor ser vi som en självklarhet.
Jobbet är varierande med arbetstid både dag och kväll och du jobbar själv operativt den dagliga driften och servicen. Övriga ansvarsuppgifter för restaurang ansvarig hovmästare är:
• Ansvar för att leda dagliga driften i Restaurang
Hantera bokningar
Arbetsfördelning och daglig resursplanering
Kassahantering och Rapportering och planering
Uppdatera menyer och aktuella erbjudanden
Delta i planering och genomförande kring stora fester och evenemang tillsammans med verksamhetsansvarig
Vem är du ?
Vi tror att du älskar att jobba med människor och att vara bland gästerna där det händer och att delta. Du jobbar för att driva verksamheten framåt och delar med dig av idéer och tankar till dina kollegor. Du är välorganiserad, noggrann och stresstålig samt och har blick för detaljer.
Övriga önskvärda kvalifikationer och egenskaper:
Stark känsla för service och gästupplevelse
Intresse för mat, dryck och hållbarhet
Tidigare vana i ansvars/ledarroll
Goda kunskaper i svenska och engelska såväl i tal som skrift
Erfarenhet av Trivec Kassasystem är meriterande men ej ett krav
Noggrann och organiserad
framför allt glad och positiv med hjärtat på rätt ställe
Dessvärre har vi inte möjlighet att erbjuda boende på Salthamn
Tjänsten är en säsongs anställning med start i mitten av maj fram till slutet av augusti, med möjlighet till förlängning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-22
E-post: restaurant@salthamn.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Restaurangansvarig Salthamn". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salthamn AB
(org.nr 556795-9035), https://salthamn.se
Lummelunda Överstekvarn 355 (visa karta
)
621 71 VISBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jacqueline Raymond AB Jobbnummer
9869189