Restaurangchef till Araslöv Golf & Resort på 100 %, tillsvidare
2026-01-25
Om Araslöv Golf & Resort
Araslöv, ett historiskt gods som nu husar en resort i svårslagen naturskön miljö. En kort bilfärd från Kristianstad möter du en blandning av historiska och moderna lokaler där matupplevelsen är i fokus. Här serveras mat från morgon till kväll. Hos oss möter Du en varm och välkomnande naturinspirerad atmosfär vilket troligtvis är en av de främsta anledningarna till att vi har så många återkommande gäster. Förutom övernattande golfspelare är konferens-, bröllop- och jaktgäster en del av vår vardag på Araslöv.
Älskar du att skapa fantastiska gästupplevelser och har ett gott ledarskap? Vi på Araslöv söker en passionerad och driftig restaurangchef som vill vara en nyckelperson i vårt team och tillsammans med vår Food & Beverage Manager förädla och utveckla vår restaurangupplevelse. Du kommer att ansvara för den dagliga driften och personalen i serveringen, disken och vår kiosk samt att upprätthålla en hög servicenivå, vilket är avgörande för att ge våra gäster en minnesvärd vistelse och något dem vill återvända till.
Din bakgrund / Dina egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som ett gott ledarskap, en god kommunikativ förmåga med tydlighet som ledord, en bra inställning och rätt kunskaper för uppdraget.
Du är en lagspelare och bra ledare som bidrar till en god arbetsmiljö och ett gott samarbete.
Dokumenterad erfarenhet som ledare inom restaurang.
Stresstålig, kunna hantera en snabbrörlig miljö och kunna fatta snabba beslut.
Erfarenhet av att arbeta med personalansvar och restaurangekonomi.
Grundläggande kunskaper inom kollektivavtal (till exempel HRF) och svensk alkohollagstiftning.
Ett starkt sinne för service, ett öga för detaljer samtidigt som helheten bevaras.
En passion och goda kunskaper inom dryck samt, mat och dryck i kombination.
Förmåga att arbeta proaktivt och lösningsorienterat i ett högt tempo.
God kommunikationsförmåga i både tal och skrift, på svenska och engelska.
Meriterande:
• Dokumenterad erfarenhet som ledare inom restaurangbranschen.
• Erfarenhet av ekonomiskt ansvar och hållbarhet.
Dina ansvarsområden:
Leda och motivera teamet i serveringen, disken och kiosken.
Ansvara för rekrytering, schemaläggning och personalutveckling.
Ansvara för att nå korta- och långsiktiga mål.
Utforma menyer och dryckesutbud i samarbete med Food and Beverage Manager.
Ansvara för budget, inköp och att följa upp försäljning och lönsamhet.
Säkerställa en hög gästnöjdhet genom att vara en förebild i service.
Upprätthålla en god arbetsmiljö och följa gällande lagar, regler och policys.
Driva försäljning och marknadsföringsaktiviteter.
Vad vi erbjuder:
En dynamisk arbetsmiljö på en vacker resort.
Grundläggande trygghet med kollektivavtal.
Ett utmanande och stimulerande arbete.
Möjligheten att vara en del av ett engagerat team och utveckla verksamheten.
Information och kontakt
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100 % hos Araslöv Golf & Resort och tillsättning sker efter
överenskommelse. Arbetstiden är förlagd på både dagtid och kvällstid samt helger.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du ska kunna svenska språket i tal och skrift.
B-körkort fordras.
Sista ansökningsdagen är den 28/2 - 2026.
Vi tillämpar löpande urval, så skicka gärna din ansökan redan idag till jobb@araslovgolf.se
och ange Restaurangchef som ämne
Vid frågor angående tjänsten mejla jobb@araslovgolf.se
och ange Restaurangchef som ämne Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
