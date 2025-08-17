Restaurangchef / Operativt Ansvarig till Johan 'n Friends (Vardagar 9-17)
Vår filosofi är enkel: ett hållbart arbetsliv är den hemliga ingrediensen i mat i världsklass. För hela teamet.
Därför söker vi nu en trygg och strukturerad ledare som - med stabila arbetstider 9-17 - får det unika uppdraget att bygga branschens bästa och mest hållbara arbetsplats. Ditt jobb är att skapa förutsättningarna för hela vårt team att trivas, utvecklas och längta till jobbet, oavsett om passet börjar på en måndag morgon eller en lördag kväll.
VI ÄR JOHAN 'N FRIENDS Vår mission är enkel: att servera ärlig och fantastiskt god mat, snabbt. Vi kallar det "Real Food Fast". Men vår själ är vår filosofi: "Be A Friend". Den vägleder oss i allt - från hur vi väljer råvaror till hur vi coachar våra medarbetare och möter våra gäster. Vi är ett värderingsdrivet företag på en spännande tillväxtresa, med basen i Karlstad.
ROLLEN: HJÄRTAT I VERKSAMHETEN Som Operativt Ansvarig är du den centrala ledaren som ser till att magin händer varje dag. Du är inte bara en chef; du är en kulturbärare, en coach och en expert på effektiva flöden. Med fasta arbetstider 09-17 får du ett unikt helhetsgrepp - från förberedelserna på morgonen till att säkerställa en perfekt lunchrusning och planera för morgondagen.
Dina ansvarsområden blir att:
Inspirera och leda teamet: Du coachar, schemalägger och bygger en arbetsplats där alla känner sig sedda, motiverade och vill göra sitt bästa.
Äga gästupplevelsen: Du säkerställer att varje gäst lämnar oss med ett leende och att vårt "Be A Friend"-löfte infrias i varje möte.
Driva ständig förbättring (Lean): Du har ett öga för detaljer och älskar att finslipa rutiner. Du analyserar flöden, minimerar svinn och hittar ständigt nya sätt för oss att bli lite bättre och smartare.
Sätta din prägel på menyn: Du får det kreativa ansvaret för att utveckla och lansera vår populära "Månadens Falafel".
PROFIL: EN MODERN OCH VÄNLIG LEDARE För att trivas och lyckas hos oss tror vi att du är en person som får energi av att se andra växa. Du kombinerar ett varmt och prestigelöst bemötande med ett strukturerat och resultatinriktat arbetssätt.
Vi tror också att du:
Har dokumenterad erfarenhet som ledare, med fördel från restaurang, café eller annan serviceinriktad verksamhet.
Är en mästare på att skapa struktur och tydliga processer som är lätta för alla att följa.
Är genuint passionerad av mat, kvalitet och den inverkan god service har på människor.
Är nyfiken på ny teknik. Du ser möjligheter i hur smarta verktyg, kanske till och med AI, kan hjälpa oss att analysera försäljning, optimera scheman eller minska matsvinn. Du vill jobba smartare, inte hårdare.
VAD VI ERBJUDER DIG (UTÖVER VÄRLDSGOD FALAFEL):
En heltidstjänst med arbetstider du kan planera ditt liv runt: Måndag-fredag, 09:00-17:00.
Ett meningsfullt uppdrag: Du får ansvar för att bygga en fantastisk arbetsplats och forma kulturen i ett företag på uppgång.
En kultur byggd på tillit och förbättring: Vi tror på frihet under ansvar och ser misstag som värdefulla lärdomar.
Kreativt utrymme: Din kunskap och dina idéer, inte minst kring menyutveckling, är högt värderade.
Konkurrenskraftig lön och villkor enligt överenskommelse.
INTRESSERAD? BLI VÅR NYA VÄN! Känns detta som din nästa utmaning? Fantastiskt! Vi genomför urval och intervjuer löpande, så vänta inte med din ansökan.
Skicka CV och ett kort personligt brev till johan@johanandfriends.com
. Märk din ansökan med "Operativt ansvarig Karlstad" i ämnesraden.
Vi ser fram emot att höra från dig!
