Restaurangbiträde- Sen Street Kitchen Stockholm City

Senume AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-07-13


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Restauranbiträde till SEN Street Kitchen

Vi öppnar en ny restaurang i Augusti, mitt i Stockholm city och söker nu flera nya kollegor som vill vara med från starten!

SEN Street Kitchen är ett restaurangkoncept som hämtar inspiration från de livliga gatumarknaderna i Östasien. Hos oss serverar vi mat med autentiska smaker. Enkelt, snabbt, fräscht och med hög kvalitet.

Vi är ett familjärt team där alla hjälps åt och arbetar mot samma mål: att ge varje gäst en fantastisk upplevelse.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är positiv, social och tycker om att ge bra service. Du trivs med att arbeta i ett högt tempo, tar ansvar för dina arbetsuppgifter och gillar att samarbeta med andra. Du är noggrann, kvalitetsmedveten och tycker om ordning och reda.

Publiceringsdatum
2026-07-13

Dina arbetsuppgifter
Som restaurangbiträde hos oss kommer du bland annat att arbeta med:

Förberedelser (prepp).

Montering av våra rätter.

Kassatjänst och kundservice.

Städning samt disk.

Om SEN Street Kitchen

SEN Street Kitchen är en restaurangkoncern med rötterna i Stockholm. Idag har vi 5 restauranger i 4 städer, från Umeå i norr till södra Sverige. Vår ambition är att erbjuda välsmakande mat av hög kvalitet med inspiration från Sydostasien.

Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag . Din video hjälper oss att lära känna dig bättre och är en viktig del av ansökan.

Vi ser fram emot att träffa dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-12
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Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Senume AB (org.nr 559016-2342)
120 61  STOCKHOLM (STOCKHOLMS)

Arbetsplats
Sengroup

Jobbnummer
10001835

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