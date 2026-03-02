Restaurangbiträde till Pizza Hörnan i Bollebygd
2026-03-02
Nu söker vi ett köksbiträde till vår restaurang, Pizzeria Hörnan i Bollebygd.
I dina arbetsuppgifter ingår förberedelser av råvaror, diskning, städning och diskplockning.
Det är viktigt att du är stresstålig då arbetstempot bitvis kan vara högt. Du ska även fungera bra i grupp.
Endast ansökningar per mail, vänligen respektera det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
E-post: umudayolculuk_91@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kazan, Ramazan
Blåsvädersgatan 16 Lgh 1203 (visa karta
)
418 32 GÖTEBORG Arbetsplats
Kazan Ramazan Jobbnummer
9772407