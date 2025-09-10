Restaurangbiträde till Burger King (Annonskod: Hudiksvall.2025)
2025-09-10
Är du en glad och serviceinriktad person som vill arbeta i en fartfylld miljö?
Burger King söker nu restaurangbiträden som vill bli en del av vårt team!
Hos oss arbetar vi tillsammans för att ge varje gäst en härlig upplevelse. Som restaurangbiträde får du ett varierat jobb med många olika arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2025-09-10Dina arbetsuppgifter
Ta emot och servera gäster
Kassahantering
Disk och enklare matförberedelser
Städning och hålla ordning i restaurangen
Hjälpa till där det behövs - vi är ett team som ställer upp för varandra
Vem är du?
Vi söker dig som:
Har god servicekänsla och ett positivt bemötande
Är flexibel, stresstålig och gillar att arbeta i högt tempo
Är en lagspelare med god samarbetsförmåga
Erfarenhet från restaurang är meriterande men inte ett krav - rätt inställning är viktigast!
Vi erbjuder
Ett roligt och varierande arbete i en familjär arbetsmiljö
Möjlighet att utvecklas inom restaurangbranschen
Personalrabatter och andra förmånerSå ansöker du
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan med CV och ett kort personligt brev.
OBS! Märk din ansökan med ansökningskoden Hudiksvall.2025 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-09
E-post: Illius.Chowdhury@kingfood.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Comibri Consultings AB
(org.nr 559443-1842) Kontakt
Illius Chowdhury Illius.Chowdhury@kingfood.se Jobbnummer
9501032