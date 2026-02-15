Restaurangbiträde/Surfer sökes för Hawaii Poké Solna Centrum
Hawaii Poké Stockholm AB / Restaurangbiträdesjobb / Solna Visa alla restaurangbiträdesjobb i Solna
2026-02-15
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hawaii Poké Stockholm AB i Solna
, Stockholm
, Järfälla
, Tyresö
, Österåker
eller i hela Sverige
Restaurangbiträde/Surfers sökes för Hawaii Poke Solna Centrum! Vi söker deltidsanställda.
Om Jobbet
Sedan 2016 har vi på Hawaii Poké arbetat med att förse våra kunder med hälsosam och smakrik mat med färska ingredienser inspirerad av den Hawaiianska och Japanska matkulturen. Hawaii Poké växer allt mer för varje dag som går och letar nu nya Surfers för våra befintliga och kommande enheter.
Har du erfarenhet av restaurang, snabbmatskedja, storkök, eller bara ett stort intresse för mat, och är sugen ett serviceyrke som kännetecknas av högt tempo, gemenskap, och en kärlek kundservice? Då är du rätt person för oss!
Som person ska du vara service-minded, motiverad och ha god samarbetsförmåga. Du ska vara intresserad av nyttig fräsch mat, vara stresstålig och ha en vilja att arbeta hårt. Det är viktigt att du är en lagspelare och har ett glatt humör.
Om Rollen
I rollen som Surfer har du hand om förberedande av livsmedel och försäljning med god service. Tjänsten inkluderar även köksarbete inklusive städ, disk, uppackning och påfyllning av produkter.
Har du viljan och förmågan att avancera och lära vidare finns det goda möjligheter för detta inom företaget. Genom våra interna utbildningar och ytterligare träning kan du på sikt utöka dina ansvarsområden och därmed få större inflytanden samt möjlighet att påverka restaurangens dagliga drift.
Hawaii Poké erbjuder ett mångsidigt och utvecklande arbetsklimat för dig som är lösningsorienterad, positiv och fokuserad för att försäkra att varje kund får en "Aloha" erfarenhet.
Välkommen in med din ansökan till careers@hawaiipoke.se
ÖVRIG INFORMATION
Anställningsgrad: Deltid
Plats: Järfälla Stockholm Quality Outlet
Språk: Svenska i tal. Kunskaper i engelska är meriterande
Lön: Timlön - Vi följer kollektivavtal och erbjuder OB-ersättning.
Förmåner: Tjänstepension, sociala aktiviteter, förmånlig personallunch, sociala aktiviteter, positiv och rolig arbetsmiljö.
#restaurangbiträde #stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-17
E-post: careers@hawaiipoke.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Solna Centrum". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hawaii Poké Stockholm AB
(org.nr 559032-3050), https://www.hawaiipoke.se/
Bibliotekstorget 4, (visa karta
)
171 45 SOLNA Arbetsplats
Hawaii poke Solna Centrum Jobbnummer
9743182