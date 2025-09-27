Restaurangbiträde sökes till Gula Pizzeria i Bagarmossen
Hasan&Son HB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
Gula Pizzeria är en populär restaurang i Bagarmossen som serverar husmanskost, pizza, grillrätter eller internationell mat. Vi har en lojal kundkrets och strävar alltid efter att erbjuda god service och mat av hög kvalitet. Nu söker vi en driven och serviceinriktad restaurangbiträde till vårt team.
Som restaurangbiträde kommer du att:
Ta emot beställningar och servera mat
Hjälpa till med enklare matförberedelser i köket
Disk och städning
Fylla på varor och hålla ordning i lokalen
Ge ett gott bemötande till våra gäster Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: hasan68@hotmail.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hasan&Son HB
Stångåvägen 79 Lillåvägen (visa karta
)
128 44 BAGARMOSSEN Kontakt
Hasan Bulduk hasan68@hotmail.se Jobbnummer
9529697