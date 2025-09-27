Restaurangbiträde sökes till Gula Pizzeria i Bagarmossen

Hasan&Son HB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2025-09-27


Gula Pizzeria är en populär restaurang i Bagarmossen som serverar husmanskost, pizza, grillrätter eller internationell mat. Vi har en lojal kundkrets och strävar alltid efter att erbjuda god service och mat av hög kvalitet. Nu söker vi en driven och serviceinriktad restaurangbiträde till vårt team.
Som restaurangbiträde kommer du att:
Ta emot beställningar och servera mat
Hjälpa till med enklare matförberedelser i köket
Disk och städning
Fylla på varor och hålla ordning i lokalen
Ge ett gott bemötande till våra gäster

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
E-post: hasan68@hotmail.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Hasan&Son HB
Stångåvägen 79 Lillåvägen (visa karta)
128 44  BAGARMOSSEN

Kontakt
Hasan Bulduk
hasan68@hotmail.se

Jobbnummer
9529697

