Restaurangansvarig / Hovmästare till en skärgårdsö i Blekinge 20/4-25/9
Tjärö Drift AB / Servitörsjobb / Ronneby Visa alla servitörsjobb i Ronneby
2026-02-06
, Karlskrona
, Karlshamn
, Tingsryd
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tjärö Drift AB i Ronneby
, Karlshamn
eller i hela Sverige
Vill du leda ett serveringsteam med fokus på serviceglädje och gemenskap?
Vi söker nu en restaurangansvarig och en hovmästare till vår skärgårdsrestaurang med hav och natur runt hörnet.
Om Tjärö
Tjärö, en ö på 75 hektar, baserad mitt i Blekinges Skärgård. Tjärö erbjuder boende i härliga små hus från 1800-talet. Det finns 125 bäddar fördelat på 48 rum i 13 olika hus. Utöver logi finns konferensverksamhet, restaurang, café och en marina med över 70 båtplatser. Till ön kommer man med båt från Järnavik, Karlshamn eller Matvik.
Om Tjärös restaurang
Restaurangen på Tjärö är öppen för frukost, lunch, a la carte, evenemang och temakvällar alla dagar i veckan. Restaurangen har en kapacitet för ca 100 gäster i matsalen, 40 gäster på veranda och en stor uteservering med utsikt över marinan. Under lågsäsong är konferensverksamheten den del av vårt erbjudande som ökar arbetsbelastning i köket och under högsäsong och helger ligger ett större fokus på dagsgäster, boendegäster och båtgäster.
Teamet i serveringen består av mellan 10-20 personer som arbetar med frukost, lunch och kvällsservering. Detta innebär att vår personal måste vara beredd på att vara flexibel både gällande arbetstider, arbetsstationer och alltid vara en del av det praktiska arbetet.Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Planering av daglig drift och service.
Viss schemaläggning
Inköp av dryck och förbrukningsmaterial
Löpande inventering.
Planering av större sällskap, temakvällar, konferenser.
Veckoplanering tillsammans med köksmästare och platschef/operativ chef.
Hålla löpande kommunikation med reception och kök.
Upplärning av personal (ex. rutiner, kassasystem, arbetsplatsens hygien, ergonomi etc.).
Vara behjälplig och kreativ gällande marknadsföring, temakvällar och evenemang.
Vara behjälplig för våra gäster innan, under och efter vistelsen och se till att de får bästa möjliga upplevelser.
Vem är du?
Du är ansvarsfull, positiv, organiserad och önskar ge våra gäster 100% service tillsammans med vårt köksteam.
Du har erfarenhet av att arbeta som hovmästare med a la carte-servering och är van vid ett högt tempo.
Du tror att du skulle trivas på en ö med närhet till hav och natur.
Kunskap inom mat och dryck i kombination är meriterande.
Vad erbjuder vi dig
Arbete i härlig skärgårdsmiljö med hav och natur runt husknuten.
Personlig och yrkesmässig utveckling i ledaregenskaper.
Möjlighet att sätta din egen touch på såväl dryck, servis och innemiljö.
Chans till nytt kontrakt för fler säsonger finns.
Personalboende finns på ön.
Vi sätter stort värde i personlig lämplighet och din egen vilja att vara en del av vårt team på Tjärö.
Bifoga meriter, referenser och eventuella arbetsbetyg i din ansökan.
Lön enligt överenskommelse. Vi har kollektivavtal med HRF.
Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06
E-post: personal@tjaro.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tjärö, Restaurangansvarig 2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjärö Drift AB
(org.nr 559032-8794), http://www.tjaro.com
Tjärö 1 (visa karta
)
372 63 BRÄKNE-HOBY Jobbnummer
9727608