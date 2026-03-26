Restaurang- och köksmedarbetare sökes till hotell i Kista
Mogotel Kista Hotel AB / Restaurangbiträdesjobb / Stockholm
2026-03-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mogotel Kista Hotel AB i Stockholm
voco® Stockholm - Kista är beläget i det företagstäta Kista i Stockholm och erbjuder en personlig vistelse för både affärs- och privatresenärer. Med 201 rum, en rymlig restaurang, fem mötesrum samt ett fitness- och wellnessområde strävar vi efter att ge våra gäster en personlig och minnesvärd hotellupplevelse. Hotellet är en del av IHG, en av världens största hotellkedjor och drivs av den lettiska hotelloperatören Mogotel Hotel Group. Tillsammans har de öppnat det första voco i Norden sedan den 2a september 2024.
Då hotellets restaurang växer organiskt söker vi därmed nya medarbetare i både frukost, köks- och kvällsservicen. Vi söker personal som vill arbeta extra vid behov eller inför sommaren. Dag- och kvällsarbete samt helger ingår.
Kök/ kock: Tillagning och presentation av mat enligt gällande menyer och kvalitetskrav. Säkerställande av hög standard inom hygien, smak och service för att ge gästerna en minnesvärd matupplevelse.
Frukostservering: Förberedelse av buffé, påfyllning av buffé, diskplockning och se till att våra gäster blir väl omhändertagna.
Förmiddags- och eftermiddagsfika: Framdukning av kaffe, te, frukt och fika samt att se till att våra gäster får en oförgömlig vistelse.
Lunch och middag: Ansvar för dukning, servering, avdukning och disk.
Barservice: Barförsäljning och servering av drycker samt kassahantering.
Övrig service: Påfyllning, förberedelser, lättare städning och att alltid vara tillgänglig för att ge våra gäster bästa möjliga upplevelse. Kvalifikationer
God kommunikationsförmåga i svenska och engelska, ytterligare språkkunskaper är en fördel
Ett genuint intresse för att bygga relationer och inspirera andra
Erfarenhet av problemhantering med fokus på gästnöjdhet
Tidigare erfarenhet inom en hotellrestaurang eller bar är meriterande
Tidigare erfarenhet av Trivecs kassasystem är meriterande
Vi erbjuder
En dynamisk och inspirerande arbetsmiljö
Möjligheter till vidareutveckling inom Mogotel Hotel Group och IHG
En arbetsplats som värnar om hållbarhet och omsorg för både gäster och personal
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal (HRF/Visita)- en självklarhet för oss!
Känner du igen dig i annonsen och vill vara en del av vår tillväxtresa? Intervjuer sker löpande så skicka din ansökan med CV till hr@stockholmkistahotel.com
Anställdas personuppgifter behandlas i enlighet med Mogotel Kistas integritetspolicy, vilket ni kan läsa mer om nedan; https://www.mogotel.com/en/privacy-policy Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-25
E-post: hr@stockholmkistahotel.com Arbetsgivare Mogotel Kista Hotel AB
(org.nr 559468-9639)
Torshamnsgatan 39 (visa karta
)
164 40 KISTA
9822190