Restaurang- och kaffeservicemedarbetare till Restaurang Furan i Oskarshamn
Compass Group AB / Restaurangbiträdesjobb / Oskarshamn Visa alla restaurangbiträdesjobb i Oskarshamn
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Vill du ha ett varierat arbete där service, ansvar och kundkontakt står i fokus? Trivs du i en roll där ingen dag är den andra lik? Då kan du vara den vi söker till Restaurang Furan på Scania i Oskarshamn.Publiceringsdatum2026-06-22Om tjänsten
Som restaurang- och kaffeservicemedarbetare får du en varierad vardag där du kombinerar arbete i restaurangen med ansvar för kaffeservice ute på området. Du blir en viktig del av vårt team och bidrar varje dag till att skapa en positiv upplevelse för våra gäster och kunder.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Förberedelse och servering av mat och dryck, både i kök och matsal
Kassahantering
Säkerställa att restaurang och arbetsytor är rena och trivsamma
Påfyllnad, rengöring och enklare service av cirka 100 kaffeautomater och varumaskiner på området tillsammans med kollegor.
Inventering, lagerhantering och beställning av råvaror
Avläsning av räkneverk samt daglig kontakt med kunder och verksamheter
Om Restaurang Furan
Restaurang Furan ligger på Scanias område på Sandåsavägen i Oskarshamn. Här arbetar elva engagerade medarbetare som varje vardag serverar frukost, lunch och middag till 350 gäster.
Vi ansvarar även för catering till möten, konferenser och större personalarrangemang. På området driver vi dessutom en 24/7 Market-butik med ett brett sortiment av dryck, konfektyr och lättare måltider.
Vem är du?
Vi söker dig som gillar att ge god service, tar ansvar för ditt arbete och trivs i en roll med många kontaktytor.
Du:
Är minst 18 år
Har B-körkort (krav för tjänsten)
Är serviceinriktad och möter människor med ett leende
Har god planerings- och organisationsförmåga
Trivs med att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Är flexibel och lösningsorienterad
Har lätt för att samarbeta och skapa goda relationer
Talar och skriver svenska obehindrat
Det är meriterande om du har erfarenhet från restaurang, café, serviceyrken eller arbete som chaufför.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande arbete i en stor och välfungerande verksamhet där laganda, service och kvalitet står i centrum. Du blir en del av ett engagerat team där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad varje dag.
Arbetstiden varierar mellan kl. 06.00–19.30. Helgarbete förekommer.
Om Compass Group
Vi är en del av Compass Group som är en världsledande leverantör inom mat, dryck och supportservice. Över hela världen har vi över 500 000 kollegor. I Sverige har vi cirka 450 verksamheter runt om i landet, vilket gör att det finns fantastiska utvecklingsmöjligheter hos oss. Vi har förmåner genom kollektivavtal som årlig löneökning, försäkringar och tjänstepension.
Compass Group i Sverige omsätter cirka 3 miljarder kronor och drivs under varumärken som Food & Co, Marketplace, Medirest, Amica, Chartwells, Levy Restaurants, UNISON, Eurest och fler. Compass Group Sverige är en del i koncernen Compass Group PLC. Koncernens omsättning uppgår globalt till 250 miljarder SEK (2022). Våra kunder är företag, arenor, universitet, skolor, vård och omsorg med flera. Vi tillhandahåller service såsom mat och dryck, konferens, reception, lokalvård, vaktmästeri med mera. Vill du läsa mer om Compass Group, besök gärna vår hemsida.
Varför ska du välja oss?
Vi rekryterar schysst! Vi tror att mångfald, olika erfarenheter och kompetenser gör den bästa stjärnhimlen.
Vi älskar service och vi vill leverera service i världsklass genom att alltid ge det lilla extra.
Vi tror på hållbarhet! Både när det gäller vår planet och våra kollegor.
Vi levererar kvalitet i allt vi gör!
Rekrytering på Compass Group
Rekryteringen sker löpande så varmt välkommen in med din ansökan idag! Vi tar enbart emot ansökningar via webben, ansökningar som kommer in på annat sätt behandlas inte. För mer information om hur Compass Group AB behandlar dina personuppgifter, klicka här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Compass Group AB
(org.nr 556258-1461)
572 36 OSKARSHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Compass Group Sverige Kontakt
Rekryterare
Linda Nilsson linda.c.nilsson@compass-group.se 0733115682 Jobbnummer
9973866