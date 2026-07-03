Restaurang- & konferensmedarbetare till Vadstena Klosterhotel
Vadstena Klosterhotell Aktiebolag / Servitörsjobb / Vadstena Visa alla servitörsjobb i Vadstena
2026-07-03
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På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och får uppleva historien på nära håll, på ett storslaget och unikt sätt. I Restaurang Munkklostret serveras middagar i de gamla munkarnas sovsalar, och på anläggningen kan du ta del av guidade historiska upplevelser, prova utvalda viner i vår anrika vinkällare eller koppla av i vårt Klosterspa där värme och sinnesro möter historiska miljöer. De tjocka klosterväggarna, stengolven och de höga kryssvalven bär på berättelser från en annan tid och skapar en miljö som är svår att hitta någon annanstans. Idag är Vadstena Klosterhotel en modern destination med historiska anor. Vi värnar om det äkta, det genuina och det personliga i allt vi gör. Här möts historia, gästupplevelser och människor som brinner för värdskap varje dag.
Vill du ge våra gäster upplevelser de minns tillsammans med ett engagerat team?
På Vadstena Klosterhotel bor du som heliga Birgitta i vår medeltida stad och får uppleva historien på nära håll, på ett storslaget och unikt sätt.
I Restaurang Munkklostret serveras middagar i de gamla munkarnas sovsalar, och på anläggningen kan du ta del av guidade historiska upplevelser, prova utvalda viner i vår anrika vinkällare eller koppla av i vårt Klosterspa där värme och sinnesro möter historiska miljöer. De tjocka klosterväggarna, stengolven och de höga kryssvalven bär på berättelser från en annan tid och skapar en miljö som är svår att hitta någon annanstans.
Idag är Vadstena Klosterhotel en modern destination med historiska anor. Vi värnar om det äkta, det genuina och det personliga i allt vi gör. Här möts historia, gästupplevelser och människor som brinner för värdskap varje dag.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt serviceteam.
Service som gör skillnad för varje gäst
Vi tror att de bästa gästupplevelserna skapas av människor som tycker om människor.
Som en del av vårt serviceteam guidar du gäster, rekommenderar mat och dryck, samarbetar nära kök och kollegor och ser till att varje gäst känner sig välkommen och omhändertagen.
Beroende på din erfarenhet och ditt intresse kan rollen även innebära att du arbetar som konferensvärd. Då ansvarar du för att våra konferensgäster får ett varmt mottagande och en välplanerad dag, från förmiddagskaffe till eftermiddagsfika. Du blir en viktig del i att skapa en professionell och personlig upplevelse genom hela deras vistelse.
Tempot varierar mellan lugna middagar, livliga konferenser och festliga bröllop, vilket gör att ingen dag är den andra lik.
Vi tror att du
har erfarenhet av servering och tycker om att arbeta med människor
trivs när tempot är högt men behåller lugnet
är ansvarstagande, prestigelös och uppskattar att arbeta i team
har ett genuint intresse för mat, dryck och värdskap
talar svenska obehindrat och känner dig bekväm med att kommunicera på engelska. Har du fler språk är det ett extra plus.
har erfarenhet av bararbete, konferensservice eller är nyfiken på att utvecklas inom båda områdena.
Det här kan du se fram emot
Hos oss arbetar du i en unik miljö där historia möter modern hotell- och restaurangverksamhet. Du blir en del av ett team där vi hjälper varandra, har roligt tillsammans och alltid strävar efter att ge gästerna en upplevelse utöver det vanliga.
Vi erbjuder både heltid och deltid – för oss är det viktigaste att hitta rätt person.
Låter det som en arbetsplats där du skulle trivas?
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vadstena Klosterhotell Aktiebolag
(org.nr 556266-1792)
Lasarettsgatan 3 (visa karta
)
592 30 VADSTENA Arbetsplats
Vadstena Klosterhotel Kontakt
HR-ansvarig
Tilda Ingesson tilda.ingesson@klosterhotel.se Jobbnummer
9992266