Restaurang personal (Köksarbetare och sushikock) - Ronin Sushi AB
2026-02-28
Är du en energisk, kreativ med brinnande intresse för japansk matlagning? Vi söker nu två extra anställda - köksarbetare och sushikock till vår restaurang i Lomma.
Vi är en restaurang som erbjuder våra gäster utsökt och högkvalitativ mat, en trevlig och vänlig atmosfär.
Som köksarbetare hos oss kommer du att:
• arbeta effektivt under högt tempo med asiatisk à la carte-meny och vara en lagspelare
• förbereda och tillaga rätter, servering av mat
• kassahantering
• renhållning, städning och diskhantering
• ta ansvar
• initiativfårmåga och bidra med kreativitet
Vad vi erbjuder:
• en positiv arbetsmiljö
• flexibla arbetstider (inklusive kvällar och helger)
• deltid 50-75% efter överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30
E-post: info@roninsushi.se Omfattning
Arbetsgivare Ronin Sushi AB
(org.nr 556894-4911), https://roninsushi.se/
Varvstorget 8
234 40 LOMMA
