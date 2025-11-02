Restaurang Opera i Jokkmokk söker 2 medarbetare (Heltid)
Vi på Restaurang Opera söker nu två nya medarbetare till vårt team. Vi söker dig som är positiv, gillar service och vill jobba heltid.

Dina arbetsuppgifter
Ta emot beställningar (vid bord, kassa och telefon)
Servera gäster i restaurangen
Kassahantering
Packa mat för avhämtning
Hålla rent och snyggt i lokalen
Vem söker vi?
Du är serviceinriktad och gillar att jobba med människor.
Du kan hantera stress och gillar när det är mycket att göra.
Du är en bra och hjälpsam kollega.
Erfarenhet från kassa eller servering är ett stort plus, men din inställning är viktigast.
Vi erbjuder:
Anställning: 2 st heltidstjänster.
Start: Omgående.
Plats: Storgatan 36, Jokkmokk
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Tycker du det här låter bra? Skicka din ansökan till oss via e-post.
E-postadress: restaurang.opera@gmail.com
Märk e-posten: "Ansökan servitör"
Du kan också ringa oss om du har frågor.
Telefon: 0971-105 05
Vi hörs!
Sista dag att ansöka är 2025-12-02
