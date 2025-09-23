Restaurang Golfen söker ny medarbetare i restaurangen
2025-09-23
, Knivsta
, Håbo
, Strängnäs
, Västerås
Restaurang Golfen finns på Enköpings golfklubb och har öppet året om. Vi har dagens lunch alla vardagar samt generösare öppettider under säsongen maj-sep. Under senare delen av november och december så dukas vårt härliga julbord upp och det blir en härligt mysfaktor i vår fina lokal. Vi söker nu en ny medarbetare som vill jobba tillsammans med oss i restaurangen. Du ska ha erfarenhet av restaurangarbete, ha nära till skratt och en mycket hög servicenivå. Det ska vara viktigt för dig att ge gästen en fin upplevelse hos oss och du ska vara en teamplayer med dina kollegor. Du ska vara minst 18 år gammal och svensk medborgare. Vi erbjuder 6 månaders provanställning.
Vi arbetar med årsarbetstid och det betyder att det är färre antal timmar under låg säsong och högre antal timmar under högsäsong. Restaurangen är helt stängd mellan jul- och trettonhelgen. Schemat är dagtid, kvällstid och helger.
Vi hoppas att snart hitta vår nästa stjärna och kollega! Intervjuer kommer ske löpande och vi kan anställa innan annonsen gått ut om vi hittar rätt. Sök till oss nu. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
Endast via mail- bifoga CV och personligt brev
E-post: restaurang.golfen@gmail.com
Åkersberg
)
745 96 ENKÖPING
delägare/chef
Linda Carina Ulrika Bejersten lindabejersten@gmail.com 0735221139
