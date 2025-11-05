Restaurang/cafémedarbetare deltid kvällar & helger
Vi är något av ett mellanting mellan ett café och en restaurang. Vi serverar mycket varm mat som till stor del är hemlagad och har också en ordentlig espressomaskin och hembakade kakor. Vi har flera försäljningskanaler och serverar både vid borden, över disk samt take-away. För de som arbetar hos oss innebär det att man får lära sig väldigt många olika saker, alla gör allt så att säga så man lärs upp i samtliga delar av driften. Arbetsuppgifterna skiftar något beroende på tid och veckodag och arbetet är överlag väldigt varierande. Man jobbar ibland själv, ibland med kollega.
Öppettiderna innebär att arbetstiderna kan vara udda och det är därför nödvändigt att du som söker denna tjänst har goda kommunikationsmöjligheter, gärna körkort och bil alternativt bor på cykelavstånd.
De som trivs hos oss är personer som uppskattar att det alltid finns något att göra, för det har vi sett till att det alltid finns! Detta är inte ett optimalt arbete för den som föredrar mindre fysisk aktivitet.
Vi erbjuder mycket lärdomar, härlig sammanhållning och bra ersättning. Vi önskar en arbetsam person med god fysik och energi.
