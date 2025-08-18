Reskontraekonom med erfarenhet av Netsuite - Start omgående

Newr AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-08-18


Vi söker på uppdrag från kund en reskontraekonom för ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget löper cirka 6 månader och kunden har kontor i centrala Stockholm. För detta uppdrag söker vi dig som har flerårig erfarenhet från arbete inom reskontra samt har kunskap inom Netsuite.
Arbetsuppgifter
Fakturering
Bokslut
In- och utbetalningar
Bistå vid systemimplementation
Ad-hoc arbete

Vi kommer att presentera kandidater löpande till kunden. Välkommen med din ansökan!
Frågor besvarar på: oskar.windolf@newr.se

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Newr AB (org.nr 559230-2615), https://newr.se

Arbetsplats
Newr

Jobbnummer
9463926

