Reskontraekonom med erfarenhet av Netsuite - Start omgående

Vi söker på uppdrag från kund en reskontraekonom för ett konsultuppdrag med start omgående. Uppdraget löper cirka 6 månader och kunden har kontor i centrala Stockholm. För detta uppdrag söker vi dig som har flerårig erfarenhet från arbete inom reskontra samt har kunskap inom Netsuite. Arbetsuppgifter Fakturering Bokslut In- och utbetalningar Bistå vid systemimplementation Ad-hoc arbete
Vi kommer att presentera kandidater löpande till kunden. Välkommen med din ansökan! Frågor besvarar på: oskar.windolf@newr.se