Resesäljare - Ticket har drömjobbet för dig som älskar att resa och sälja
Ticket Privatresor AB / Rese- och trafikjobb / Stockholm Visa alla rese- och trafikjobb i Stockholm
2026-01-07
Gillar du människor? Drivs du av att nå mål? Har du ett extra stort hjärta för resor och vill ge kunder en upplevelse i världsklass? Då kanske det är dig vi letar efter!
Vi på Ticket söker nu en ny stjärna till vår butik på Sveavägen i centrala Stockholm. Hos oss får du en fartfylld och utvecklande vardag - tillsammans med härliga kollegor som gör varandra bra, varje dag.
Vad innebär jobbet?
Som resesäljare hjälper du våra kunder att planera och boka sin drömresa - från storstadsweekend till långresa, kryssning eller familjesemester. Du guidar, tipsar och säljer hela paketet - flyg, hotell, transfer, aktiviteter och events - i butik, på telefon och digitalt.
Men jobbet handlar om mer än att sälja resor. Det är också komplext; Vi använder över 30 olika system, arbetar med många leverantörer och hanterar en mängd rutiner och regler. Det kräver att du är snabb, noggrann och lösningsorienterad - och gillar att sätta dig in i nya saker.
Din start hos oss - onboarding på riktigt
Vi vet att det är mycket att lära, därför får du en strukturerad onboarding tillsammans med din chef och ditt team. Du får utbildning i system, produkter och arbetssätt, samtidigt som du lär känna kollegor runt om i Sverige. Här gäller "learning by doing" med stöd längs vägen.
Vem är du?
I vår rekrytering fokuserar vi på egenskaper som gör dig framgångsrik i rollen:
Du drivs av att nå mål och gillar att mäta din egen framgång
Du är gillar att samarbeta och tycker om att dela kunskap och energi med kollegor
Du är nyfiken och lärvillig - du ser nya situationer som en chans att växa
Du är strukturerad och håller ordning även när det händer mycket samtidigt
Du har uthållighet och ger inte upp när det blir utmanande
Har du jobbat med försäljning tidigare är det ett plus - men viktigast är din vilja, inställning och energi.
Det här får du hos oss
Ett jobb där ingen dag är den andra lik En arbetsplats med tydliga värderingar - vi AGERAR med Attityd, Glädje, Engagemang, Respekt och Ansvar Ett starkt onboardingprogram och utbildningspaket Möjlighet till säljbonus utöver din grundlön Kollegor som stöttar och peppar
Vi tror på mångfald
På Ticket är vi stolta över att vara ett företag med människor från olika bakgrunder. Vi vet att mångfald inte bara gör oss starkare utan också mer innovativa och att olika perspektiv gör oss mer kreativa.
Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla. Som en del av rekryteringsprocessen får du göra ett personlighetstest och ett logiskt test - för att vi ska kunna göra en rättvis och träffsäker bedömning. Det tar cirka 30 minuter totalt. En objektiv urvalsprocess möjliggör att alla kandidater bedöms på samma sätt, utifrån egenskaper som är relevanta för den aktuella tjänsten.
Vill du vara med?
Tjänsten är på heltid med start enligt överenskommelse. Våra öppettider inkluderar kvällar och helger, så det behöver funka för dig.
