Reservedelsman till Exclusive Cars nya anläggning i Sollentuna
The We Select Company AB / Maskinreparatörsjobb / Sollentuna Visa alla maskinreparatörsjobb i Sollentuna
2025-11-12
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos The We Select Company AB i Sollentuna
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Är du en strukturerad, noggrann och serviceinriktad person med erfarenhet av reservdelshantering? Hos Exclusive Cars spelar du en avgörande roll i att skapa en välorganiserad och effektiv reservdelsavdelning. I vår nya anläggning i Sollentuna får du möjlighet att bidra till företagets operativa framgång genom att hantera reservdelar och tillbehör med precision och engagemangPubliceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Rollen som Reservdelsman är avgörande för att säkerställa en effektiv och välorganiserad lagerhantering samt en hög servicenivå till både interna och externa kunder. Du ansvarar för hantering och försäljning av reservdelar och tillbehör, med målet att stötta tekniker och kunder på bästa sätt och samtidigt bidra till företagets operativa framgång genom att följa etablerade policyer och rutiner.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Lagerhantering: Organisera lagerutrymmen, se till att produkter är korrekt märkta och lättillgängliga, utföra regelbundna inventeringar, samt hantera in- och utleveranser enligt gällande rutiner. Du uppdaterar lagersystemet med ny information, administrerar orderhantering och säkerställer att lagerhållningen är optimerad.
Godsmottagning: Ta emot inkommande leveranser, kontrollera dessa mot beställningar och följesedlar, packa upp och sortera varor, samt rapportera eventuella avvikelser som transportskador eller saknade varor
Service till tekniker: Plocka och förbereda reservdelar för pågående och kommande service- och reparationsarbeten. Du bistår tekniker med information kring artikelnummer, lagerstatus och leveranstider, vilket bidrar till att minimera stillestånd i verkstaden.
Vi söker dig som har
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete och/eller reservdelshantering. Erfarenhet DMS Kobra är meriterande.
Besitter god datorvana och erfarenhet av att arbeta i lagersystem.
Är serviceinriktad, lösningsfokuserad, strukturerad och noggrann med förmåga att hantera flera uppgifter samtidigt.
Kommunicerar väl på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Har god samarbetsförmåga och ett proaktivt arbetssätt.
Är fysiskt kapabel att lyfta och hantera tunga föremål enligt ergonomiska riktlinjer
Vad vi erbjuder
Modern arbetsmiljö: Arbeta i vår nya anläggning i Sollentuna, en plats där innovation och effektivitet står i centrum.
Nyckelroll: Bli en central del av en välkoordinerad reservdelskedja som stödjer tekniker och kunder, och var med och minimerar stillestånd i verkstaden.
Utvecklingsmöjligheter: Möjlighet att växa och utvecklas i en expansiv verksamhet med stort fokus på kvalitet och service.
Trygg anställning: En konkurrenskraftig heltidstjänst med attraktiva villkor där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-Teamet! Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
OBS: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare The We Select Company AB
(org.nr 556841-1671), https://exclusivecars.se/
Rotebergsvägen 2 (visa karta
)
192 78 SOLLENTUNA Arbetsplats
Exclusive Cars Sollentuna Jobbnummer
9602215