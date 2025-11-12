Reservedelsman till Exclusive Cars anläggning i Västberga
2025-11-12
Är du en strukturerad, noggrann och serviceinriktad person med erfarenhet av reservdelshantering? Hos Exclusive Cars spelar du en avgörande roll i att skapa en välorganiserad och effektiv reservdelsavdelning. I vår nya anläggning i Sollentuna får du möjlighet att bidra till företagets operativa framgång genom att hantera reservdelar och tillbehör med precision och engagemang.Publiceringsdatum2025-11-12Om tjänsten
Rollen som Reservdelsman är avgörande för att säkerställa en effektiv och välorganiserad lagerhantering samt en hög servicenivå till både interna och externa kunder. Du ansvarar för hantering och försäljning av reservdelar och tillbehör, med målet att stötta tekniker och kunder på bästa sätt och samtidigt bidra till företagets operativa framgång genom att följa etablerade policyer och rutiner
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
Lagerhantering: Organisera lagerutrymmen, se till att produkter är korrekt märkta och lättillgängliga, utföra regelbundna inventeringar, samt hantera in- och utleveranser enligt gällande rutiner. Du uppdaterar lagersystemet med ny information, administrerar orderhantering och säkerställer att lagerhållningen är optimerad.
Godsmottagning: Ta emot inkommande leveranser, kontrollera dessa mot beställningar och följesedlar, packa upp och sortera varor, samt rapportera eventuella avvikelser som transportskador eller saknade varor
Service till tekniker: Plocka och förbereda reservdelar för pågående och kommande service- och reparationsarbeten. Du bistår tekniker med information kring artikelnummer, lagerstatus och leveranstider, vilket bidrar till att minimera stillestånd i verkstaden.
Vi söker dig som har
Tidigare erfarenhet av kundservice i bilbranschen
Förståelse för hela serviceprocessen och ett starkt fokus på kundservice
Förmågan att arbeta strukturerat och effektivt även under tidspress
God kommunikationsförmåga på svenska & engelska i både tal och skrift * B-körkort (krav)
Vad vi erbjuder
Nyckelroll: Bli en central del av en välkoordinerad reservdelskedja som stödjer tekniker och kunder, och var med och minimerar stillestånd i verkstaden.
Utvecklingsmöjligheter: Möjlighet att växa och utvecklas i en expansiv verksamhet med stort fokus på kvalitet och service.
Trygg anställning: En konkurrenskraftig heltidstjänst med attraktiva villkor där din insats verkligen gör skillnad.
Välkommen med din ansökan och bli en del av Exclusive Cars-Teamet! Vi ser fram emot att tillsätta tjänsten omgående och behandlar ansökningarna löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
