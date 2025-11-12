Reservdelstekniker till Wist Last & Buss nya anläggning i Boden!
Wist Last & Buss AB / Maskinreparatörsjobb / Boden
2025-11-12
Wist Last & Buss växer - nu öppnar vi en ny anläggning i Boden!
Som en ledande aktör inom service och försäljning av tunga fordon fortsätter vi att expandera i Norrbotten.
Till våren öppnar vi en ny, modern anläggning i Boden - och söker dig som vill vara med och forma framtiden tillsammans med oss!
Som Reservdelstekniker hos oss är du tillsammans med Servicemarknadschefen ansvarig för reservdelsaffären i sin helhet som innefattar bland annat intern och extern försäljning av reservdelar, ekonomisk uppföljning samt kundvård. Utöver tjänsten som Reservdelstekniker söker vi just nu även Tekniker för tunga fordon och Servicemarknadschef.
Hos oss på Wist Last & Buss är du en del av Wist-familjen. Vi är en okomplicerad arbetsgivare som månar om din trygghet och utveckling. I över 90 år har vi säkerställt bästa möjliga service till våra kunder. Idag har vi kompetenta och trevliga medarbetare på 20 anläggningar i Sverige.
Vi söker dig som:
- Har en god samarbetsförmåga och en hög servicenivå
- Är resultatinriktad
- Är en problemlösare och har ett gott ordningssinne
- Har god system- och datorvana då all reservdelshantering och fakturering sker i affärssystem
Vi ser gärna att du har teknisk kunskap och ett intresse för fordon. Har du tidigare arbetat med liknande arbetsuppgifter är det meriterande. B-körkort är ett krav och har du dessutom truckkort är det ett plus.
Vad kan vi på Wist Last & Buss erbjuda dig?
Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete där du får vara med och bygga upp en ny verksamhet i en expansiv kommun tillsammans med kompetenta och hjälpsamma kollegor inom verkstad, reservdelar och försäljning.
Samtliga medarbetare inom koncernen Persson Invest får vid goda resultat i koncernen ta del av vinsten genom vår vinstandelsstiftelse Årsringen. Vi har också möjlighet att hyra en nyproducerad lägenhet i Åre och en stuga i Hemavan. Utöver detta har vi självklart tjänstepension, personalvårdsförmåner och rabatter hos våra egna bolag.
Anställning
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta Regional Servicemarknadschef Petrus Kohkoinen på telefonnummer 0920-21 77 26 eller via Petrus.Kohkoinen@wistlastbuss.com
. Urval sker löpande så vi rekommenderar att du skickar in din ansökan redan idag!
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Välkommen till oss på Wist Last & Buss! Vi ser fram emot att tillsammans med dig fortsätta att utveckla Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar.
Wist strävar efter jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Wist Last & Buss är Nordens största fristående återförsäljare av Volvo lastbilar och bussar och består av två bolag. Wist Last & Buss AB i Sverige med 20 anläggningar från Kiruna i norr till Köping i söder och Wist Last & Buss AS i Norge med 14 anläggningar från Mo i Rana i norr till Volda i söder. Bolagen omsätter ca 3,8 miljarder kronor och har ca 660 medarbetare. Från årsskiftet 2025 presenterar vi även Volvo och Renault lastbilar och bussar på sju anläggningar i Finland genom bolaget Wetteri Power OY. Wist Last & Buss ingår i AB Persson Invest som är en familjeägd koncern med anor från 1932 med verksamheter inom bilhandel, träförädling, skogs- och fastighetsförvaltning samt förnybar energi. Koncernen har sitt säte i Östersund och omsätter cirka 8,4 miljarder och har cirka 1 500 medarbetare. För mer information se www.perssoninvest.se
och www.wistlastbuss.se. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-12-11
Arbetsgivare Wist Last & Buss AB
Wist Last & Buss, Servicemarknad, Boden Kontakt
