Reservdelsspecialist till Solaris lager i Malmö
2025-08-07
Om företaget
Solaris Sverige AB är ett helägt dotterbolag till Solaris Bus & Coach, en av Europas ledande tillverkare av elbussar för kollektivtrafik. Företaget är aktivt i 33 länder och driver utvecklingen framåt inom hållbar mobilitet. Det svenska teamet har sitt huvudkontor i Malmö och arbetar nära både kunder och den europeiska organisationen för att leverera högkvalitativa lösningar för framtidens kollektivtrafik. Du kan läsa mer om företaget här: www.solarisbus.com/
Om rollen
Vi söker nu en reservdelsspecialist som blir en nyckelperson i Solaris reservdelsflöde på deras lager i Malmö. Du kommer att arbeta med både operativ lagerhantering och reservdelsadministration från mottagning och utleveranser till beställningar i interna system. Rollen innebär daglig kundkontakt med verkstäder och tekniker samt nära samarbete med Solaris reservdelsteam i Polen.
Du kommer bland annat att:
• Ha löpande kontakt med kunder, tekniker och verkstäder via telefon och mejl
• Hantera kundorder, planera och följa upp leveranser
• Hantera inkommande och utgående reservdelsleveranser, returer och reklamationer
• Plocka och packa material
• Lägga beställningar av reservdelar via Solaris interna system
• Tolka tekniska ritningar och sprängskisser för att identifiera rätt delar
• Uppdatera artikeldata i systemet löpande efter behov
• Köra motviktstruck
Tjänsten är placerad på Solaris lager i Malmö. Du arbetar nära ett mindre team med lång erfarenhet inom branschen, men har eget ansvar över dina uppgifter.
Om dig
Vi söker dig som har arbetat på lager och då gärna med reservdelar inom fordon, lastbil eller anläggningsmaskiner. Du är självgående, strukturerad och bekväm med både operativt lagerarbete och administrativa system. Du trivs i en lugnare miljö där alla gör sitt jobb och där du inte alltid har kollegor runt omkring dig.
För att lyckas i rollen behöver du ha:
• Erfarenhet av lagerarbete
• God teknisk förståelse
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• B-körkort
• Truckkort B
• God datorvana
• Erfarenhet av arbete med reservdelar är starkt meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i affärs-/ordersystem, särskilt med kontakt med andra länder eller tekniska leverantörer.
Övrig information
Start: Omgående
Plats: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstider: kl.07-16 mån-fre
Lön: Enligt överenskommelse
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Helena Lork på helena.lork@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
