Reservdelssäljare till Norrlands Bil Tunga Fordon i Kiruna
2026-03-09
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige
, Gällivare
, Arvidsjaur
, Luleå
, Piteå
eller i hela Sverige
Vi söker nu en reservdelssäljare till vår nya och toppmoderna serviceanläggning i Kiruna, en anläggning byggd helt enligt Scanias koncept för hur en lastbilsverkstad ska se ut.
För att passa i rollen och i vårat gäng krävs inte år av utbildning och erfarenhet- vi värdesätter driv och engagemang! Arbetsplatsen präglas av arbetsglädje och det märks att vi är stolta över att vara återförsäljare för Scania!
Norrlands Bil är en värderingsdriven organisation där vår värdegrund med Kunden i fokus, Laganda, Ärlighet och Personligt engagemang står för mer än bara ord. Ledorden ligger till grund för vad vi gör och hur vi driver verksamheten. Vi ser dessa som en viktig kompass för hur vi ska vara och på vilket sätt vi når uppsatta mål.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
I rollen som reservdelssäljare är du är en viktig länk i vår serviceprocess och dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att serva såväl externa kunder som egen verkstad med reservdelar. Vidare utformning av tjänsten är något vi gör tillsammans beroende vem du är som person.
Hos oss får du tryggheten i att vara en del av ett lagom stort företag med kollektivavtal samt goda utvecklingsmöjligheter. Arbetsplatsen har en kultur som präglas av driv, arbetsmoral och god stämning. Hos oss är arbetsmiljö och trivsel en central del och något som arbetas med aktivt varje dag. Du kommer ingå i ett tight team. Tillsammans ansvarar ni för den dagliga driften och bidrar till att vi uppfyller mål och resultat för anläggningen.Kvalifikationer
För den här tjänsten är din erfarenhet och utbildning inte det viktigaste. För oss är det viktigt att vår nya kollega har ett driv, engagemang, nyfikenhet och en stor vilja att lära sig! Ett fordonsintresse och erfarenhet från lager ser vi bara som ett plus. Dock är det viktigt att du har god digital kunskap och lätt för att ta till dig och lära dig nya system.
B-körkort är ett krav.
Start: enligt överenskommelse
För frågor kontakta Jonny Thorneus +46733604774 eller jonny.thorneus@norrlandsbil.se
Varmt välkommen in med din ansökan. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi ser fram emot din ansökan!
Tre föregångare som slagit ihop sina styrkor. Norrlands Bil är summan av tre parallella framgångshistorier. Skellefteå Bil startade i Skellefteå 1944, Müllers i Luleå 1946 och Bil-City i Kiruna 1961. I vår gemensamma berättelse hittar vi några av milstolparna i utvecklingen av personbilen. I samma takt som Volkswagengruppen utvecklades till ett flertal världsledande bilmärken, växte de båda familjeföretagen till föregångare i Västerbotten och Norrbotten.
Idag är vi totalt ca 380 medarbetare i de tre bolagen Norrlands Bil Sverige AB (personbilar), Norrlands Bil Tunga Fordon AB (lastbilar) samt Service AB (fastighet & ekonomi). Vi finns fördelade på sju orter i från Skellefteå i söder till Kiruna i norr och har en omsättning på ca 1,5 miljard.
Då bilbranschen utvecklas i rask takt innebär det att vi också måste utveckla människorna bakom tekniken, och vara mån om den viktigaste resurs vi har- våra medarbetare! Att arbeta på Norrlands Bil ska kännetecknas av arbetsglädje och goda möjligheter till vidareutbildning, dels inom de olika bilmärkena och Scania men även för övriga tjänster internt. Våra generalagenter från Scania-och Volkswagenkoncernen erbjuder och samordnar utbildningar så vi säkerställer att vi följer med i utvecklingen. Vill du vara med på resan? Ersättning
