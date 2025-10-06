Reservdelsrådgivare till Bilia - Norra Stockholm
Nu söker vi en Reservdelsrådgivare till vår kund Bilia i Norra Stockholm. Ta chansen och sök idag!
Detta är en direktrekrytering och du blir anställd direkt hos Bilia
Vi söker just nu en erfaren och engagerad Reservdelsrådgivare till Bilia i Norra Stockholm. Som reservdelsrådgivare kommer du att vara en viktig länk mellan våra kunder och verkstaden. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att inkludera mycket kontakt med verkstaden, leverantörer och kunder. Du arbetar med stort fokus på kund och service och i ditt ansvar ingår att hålla en hög kvalité och arbeta effektivt med kommunikation.
Du kommer bland annat att:
Hantera inkommande beställningar, både över disk och via telefon eller e-post.
Säkerställa att vårt lager är välorganiserat och uppdaterat, inklusive att beställa in nya delar vid behov.
Skapa fakturor och följa upp betalningar för sålda delar.
Hantera kundförfrågningar och eventuella reklamationer på ett professionellt och serviceinriktat sätt.Kvalifikationer
Körkort B
Datorvana, MS Office
Goda kunskaper i CABAS
Erfarenhet från rollen som Reservdelsrådgivare eller liknande arbeteProfil
Vi söker dig som är serviceinriktad, lösningsorienterad och har ett starkt driv. Du trivs med att arbeta i en roll där kundkontakt är central och har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt med bibehållen kvalitet. Som person är du noggrann, strukturerad och har en naturlig fallenhet för att skapa goda relationer, både med kunder och kollegor. Du är en kommunikativ lagspelare som alltid strävar efter att överträffa förväntningarna och bidra till teamets framgång.Så ansöker du
Vid frågor om tjänsten kontakta Alexandra på 0707982676 eller via mail: alexandra.lonn@fordonsakademin.se
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag.
Om Biliakoncernen
Bilia är en av Europas största helhetsleverantörer för allt som rör bilägandet med en ledande position inom service och försäljning av personbilar, transportbilar och lastbilar. Vi erbjuder service och reparationer, drivmedel, biltvätt, hyrbilar, däck och fälg, fälgrenovering, biltillbehör, bilvård, lackering, glasbyten och bildemontering med mera. Bilia har cirka 160 anläggningar i Sverige, Norge, Luxemburg och Belgien samt en auktionssajt i Sverige.
Bilia säljer personbilar av märkena Volvo, BMW, MINI, Toyota, Lexus, Mercedes-Benz, Porsche, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Cupra, Nissan, Jaguar, Land Rover och XPENG samt transportbilar av märkena Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen och Nissan och lastbilar av märket Mercedes-Benz. Så ansöker du
