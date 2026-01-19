Reservdelsperson sökes till Markverkstad Eksjö Försvarsmakten
2026-01-19
Har du erfarenhet som reservdelsman? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att jobba varierat? Då kan detta vara ett spännande jobb för dig!
Markverkstad Öst
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och du har möjlighet att förena det professionella och det privata. Vi ger även möjlighet att träna på arbetstid, generösa arbetstidsavtal, föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Öst (Mv Öst) är en avdelning inom Markverkstadsenheten som tillhör Arméstaben. Markverkstaden utför underhåll på Försvarsmaktens markmateriel, flygbasmateriel och levererar tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, reparationer, tillverkning, demontering/skrotning, modifieringar, driftstöd, teknisk anpassning och materielundersökning. Markverkstadsenheten levererar tjänster enligt kundkrav.
Mv Öst är 70 medarbetare, som bedriver verksamhet i Eksjö, Kvarn och Linköping. Vill du veta mer om vad Markverkstaden gör? Kolla in denna länk: https://youtu.be/jDWtiZdUfSk
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som reservdelsperson på Markverkstaden utför du arbete med reservdelsberedning och hantering av materiel in och ut på verkstad och därtill knuten problemlösning. Du ansvarar också för att utföra avrop/inköp av reservdelar till de fordon som används inom Försvarsmakten, t ex patrullfordon, bandvagnar, tunga hjulfordon, i viss mån annan militärspecifik materiel.
Arbetet innebär att beställa reservdelar från eget centrallager och civila leverantörer samt skötsel/ansvar för reservdelslager. Dagligt arbete med beställning/utlämning av reservdelar samt mottagning av gods/materiel och löpande uppföljning och inventering.
Kvalifikationer
• Vi söker dig som har som lägst fullgjord och avslutad två- eller treårigt gymnasium med inriktning mot fordonsteknik eller motsvarande, alternativt kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som av arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Du har som lägst B-körkortDina personliga egenskaper
Du är en lagspelare som arbetar bra självständigt likväl som i grupp. Som reservdelsman är du strukturerad, beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar. Du är flexibel och kan med lätthet ställa om ditt fokus och anpassa dig i en föränderlig miljö. Vidare söker vi dig som har en positiv attityd till arbetet och verksamheten.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Meriterande
• Försvarsmaktens mekanikerutbildning som reservdelsman eller på något fordonssystem
• Kunskaper i Försvarsmaktens IT system PRIO
• Erfarenhet av reservdelshantering och/eller lagerarbete
• Hög datorvana samt goda kunskaper i Officepaketet (Word, Excel)
• Truckkort är önskvärtÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: heltid, dagtid - varierande arbetstider kan förekomma
Arbetsort: Markverkstad Öst/Eksjö
Tillträdesdatum: Snarast efter överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes.
Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Andreas Gunnarsson; 073-447 51 25
Fackliga företrädare
SACO: Karin Gällmo
OFR-S: Tony Svensson
SEKO: Irene Ström
OFR-O: Tobias Brandt
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-02-28. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
