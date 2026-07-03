Reservdelsperson/godsmottagare till Markverkstad Skövde
Försvarsmakten / Maskinreparatörsjobb / Skövde Visa alla maskinreparatörsjobb i Skövde
2026-07-03
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Har du erfarenhet av reservdelsarbete och lagerarbete? Har du ett allmänt teknikintresse och tycker om att arbeta varierat med stort fokus på service? Vi söker nu en reservdelsperson till Markverkstaden i Skövde.
Markverkstad Skövde
Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter i en verksamhet under förändring som bidrar till att göra Sverige och världen lite säkrare! Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både möjlighet att ta eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling. Våra medarbetare är viktiga för oss och här får du goda möjligheter till en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Vi ger dig möjlighet att träna på arbetstid, generösa avtal gällande arbetstid och föräldralön samt upp till sju veckor semester per år.
Markverkstad Skövde är en avdelning med ca 200 medarbetare inom Markverkstaden på förbandet Arméstaben. Vi utför främst underhåll på Försvarsmaktens markmateriel men även till flyget och flottan, samt bidrar med tekniskt systemstöd. Detta innebär underhåll i form av tillsyn, renovering reparation, tillverkning, demontering, modifiering samt reparationstekniska analyser.
Du kommer att tillhöra vårt Garnisonslager och arbeta tillsammans med 14 andra medarbetare och vara en del av ett team som arbetar tillsammans och stöttar varandra. Alla är lika viktiga och arbetsmiljön uppmanar till samarbete där man stöttar och delar kunskap med varandra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollens som reservdelsperson arbetar du med reservdelsberedning, säkerställning och kvalitetssäkring av underlag för reservdelsbeställning samt avgöra om reservdelar ska anskaffas via intern eller extern part. Du ska initiera, bevaka och avsluta kundorder i våra stödsystem. I arbetet ingår även att eftersöka och beställa materiel, godshantering och övrig lagerhantering samt lagervård och kundmottagning. Diverse andra arbeten med Försvarsmaktens materiel och materielsystem kan förekomma.
KRAV Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Du har lägst två- eller treårig gymnasieutbildning med teknisk/logistisk inriktning eller annan utbildning/kompetens förvärvad genom yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
Aktuell erfarenhet av arbete med lager och reservdelar
Goda datorkunskaper
B-körkortDina personliga egenskaper
Du uppskattar att jobba i team och trivs med att samarbeta med andra samtidigt som du också arbetar bra självständigt. Du har en hög grad av stresstålighet och är effektiv i tidspressade situationer. Då arbetet till stor del går ut på att arbeta mot både interna och externa kunder är det viktigt att du är serviceinriktad och flexibel när det gäller andras önskemål och behov. Du behöver ha stort fokus på problemlösning och att lösa problem utifrån verksamhetens behov. Du trivs med att utvecklas och utforskar gärna nya lösningar och metoder.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
MERITERANDE
Truckkort A+B
Erfarenhet av arbete med truck
Erfarenhet av arbete i SAPÖvrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid, dagtid, beredskap förekommer
Arbetsort: Skövde
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse
Arbete medför även krav på resor och tjänstgöring, såväl inrikes som utrikes. Tjänsten är en civil befattning.
Upplysningar om befattningen
Detaljchef Conny Stål: 070-849 01 96
Fackliga företrädare
AST OF: Tobias Brandt
OFR/S: Tony Svensson
Saco-S: Ali Hemen
SEKO: Irene Ström
Samtliga kontaktas via tfn 08-788 75 00
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-09. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
541 52 SKÖVDE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9990453