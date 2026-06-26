Reservdelsmedarbetare till bilåterförsäljare i Malmö
Svensk Autorekrytering AB / Maskinreparatörsjobb / Malmö Visa alla maskinreparatörsjobb i Malmö
2026-06-26
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svensk Autorekrytering AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-26Dina arbetsuppgifter
Är du serviceinriktad, strukturerad och har ett intresse för fordon och reservdelar? Vill du arbeta i en viktig roll där du blir en nyckelperson mellan verkstad, leverantörer och kunder? Nu söker vi en reservdelsmedarbetare till en väletablerad bilåterförsäljare i Malmö.
Som reservdelsmedarbetare ansvarar du för att säkerställa ett effektivt flöde av reservdelar och tillbehör till verkstaden och externa kunder. Du blir en del av ett engagerat team där kvalitet, service och samarbete står i fokus. Rollen passar dig som trivs i en administrativ och operativ vardag med högt tempo och många kontaktytor. Du arbetar med att hantera beställningar, lager och försäljning av reservdelar och tillbehör samt säkerställer att rätt delar finns tillgängliga för verkstaden och bidrar till en smidig och effektiv serviceprocess. Arbetet innebär att beställa, ta emot och hantera reservdelar och tillbehör samtidigt som du ger service och rådgivning till verkstad, interna kollegor och externa kunder. Du arbetar löpande med lagerhantering, inventering och uppföljning av lagersaldo samt administrerar ärenden i affärs- och reservdelssystem. Du ansvarar även för att upprätthålla god ordning och struktur i reservdelslagret samt har kontakt med leverantörer och hanterar reklamationer vid behov.
Din Profil
Vi söker dig som är strukturerad, serviceorienterad och har ett genuint intresse för fordon och teknik. Du trivs i en roll där du får kombinera administration med praktiskt arbete och har lätt för att samarbeta med andra. För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har erfarenhet av arbete inom reservdelar, lager, fordonsbranschen eller annan liknande verksamhet samt god datorvana och erfarenhet av administrativa system. Du arbetar metodiskt och lösningsorienterat, även i ett högt tempo, och har en god känsla för service samt en kommunikativ förmåga som gör att du skapar goda relationer både internt och externt. B-körkort är ett krav och erfarenhet från bilbranschen eller arbete i reservdelssystem ses som meriterande.Om företaget
Detta är en direktrekrytering till vår kund.
Hos vår kund får du möjlighet att arbeta i en stabil verksamhet med stark teamkänsla och goda utvecklingsmöjligheter. Du blir en viktig del av den dagliga verksamheten där kvalitet och kundnöjdhet alltid står i centrum.
Kontaktuppgifter
Frågor om tjänsten och processen besvaras av ansvarig rekryterare Teo Sandahl på mail teo.sandahl@autorekrytering.se
.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svensk Autorekrytering AB
(org.nr 556683-9568), https://www.autorekrytering.se/
Kungsgatan 6 (visa karta
)
211 49 MALMÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Autorekrytering Kontakt
Teo Sandahl teo.sandahl@autorekrytering.se Jobbnummer
9981917