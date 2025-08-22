Reservatsförvaltare med inriktning fastighetsförvaltning och arrendefrågor
Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Enheten För Naturvård / Fastighetsskötarjobb / Nyköping Visa alla fastighetsskötarjobb i Nyköping
2025-08-22
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Länsstyrelsen I Södermanlands Län, Enheten För Naturvård i Nyköping
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Vi söker en driftig och kunnig reservatsförvaltare med inriktning mot fastighetsförvaltning och arrendefrågor till vår Naturvårdsenhet.
Enheten, som består av ca 20 medarbetare, är en av två enheter inom Naturavdelningen. Naturvårdsenheten arbetar med olika naturvårdsprojekt, åtgärdsprogram för hotade arter, friluftslivsmålen, naturinformation, naturum Stendörren samt med förvaltning och skötselinsatser i cirka 170 naturreservat och andra skyddade områden. Inom reservatsförvaltningen ingår även arbete med förvaltning av Naturvårdsverkets fastigheter i länet, arrendefrågor och vägfrågor. Skötsel av och investeringar i byggnadsbeståndet sker genom upphandlade tjänster från entreprenörer, markägare eller arrendatorer men också med vårt eget arbetslag baserat i Stendörrens naturreservat där också naturum ligger.

Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett omväxlande, spännande och utmanande jobb i nära samverkan med andra aktörer i fina naturmiljöer i Södermanlands län. Länsstyrelsen ansvarar på uppdrag av Naturvårdsverket för fastighetsförvaltning inom framför allt naturreservat och andra skyddade naturområden. Som fastighetsförvaltare hos oss kommer du att arbeta med ekonomisk, juridisk och teknisk fastighetsförvaltning. Det innebär bland annat drift och underhåll av byggnader och anläggningar, genomföra årliga inventeringar av fastighetsbeståndet, ta fram investerings- och underhållsplaner, planera, upphandla och genomföra underhåll och investeringar i form av ny-, om- eller tillbyggnad av byggnader eller anläggningar m m. Då vi arrenderar ut flera mindre jordbruk, jakt och fiske ingår arrende- och upplåtelsefrågor i arbetsuppgifterna liksom vägfrågor. Som fastighetsförvaltare på Naturvårdsenheten kommer du att samordna fastighetsfrågorna på hela enheten samt att ansvara för ekonomiuppföljning, årsredovisning och återrapportering till Naturvårdsverket inom fastighetsförvaltning. Även andra arbetsuppgifter inom enhetens eller avdelningens verksamhet kan komma att bli aktuella.
Länsstyrelsen förvaltar fem arrendegårdar, ett vandrarhem, ett naturum samt diverse byggnader inom flera naturreservat. Byggnadsbeståndet som Länsstyrelsen förvaltar består av över 150 byggnader och anläggningar; allt från boningshus till ekonomibyggnader för djurhållning, pumphus, toaletter, avloppsanläggningar, bryggor, sjöbodar m.m. På gårdarna bedrivs jordbruksverksamhet. Flera av byggnaderna och gårdsmiljöerna har ett kulturhistoriskt värde (flera byggnader är 100 år eller äldre) men behöver även fungera för en modern jordbruksverksamhet. Fyra av arrendegårdarna, vandrarhemmet samt ytterligare ett antal byggnader ligger på öar i skärgården utan fastlandsförbindelse.
Kvalifikationer och profil
Du har:
Universitets- eller högskoleutbildning eller annan likvärdig eftergymnasial utbildning inom relevant område t ex naturvetare, agronom, jägmästare, lantmästare, skogsmästare, jurist, relevant utbildning inom bygg/teknik
Flerårig erfarenhet inom adekvat och relevant arbete.
Erfarenhet av att leda flera olika projekt.
Erfarenhet från ekonomi- och budgetarbete inom området.
B-körkort är ett krav då bilresor ingår i tjänsten
God datorvana och behärskar Office-paketet.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av fastighetsförvaltning och arrendefrågor på offentliga fastigheter.
Erfarenhet av ramavtalsupphandling med AB 04 och ABT 06.
Goda miljö- och naturvårdskunskaper, markförvaltningskunskaper samt relevant byggkompetens.
Erfarenhet av att ha jobbat på en myndighet.
Fartygsbefäl klass VIII
Jägarexamen
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss. Naturvårdsenheten är en arbetsgrupp med bred kompetens. Tjänsten innebär ofta enskilt arbete, men vi har ett öppet arbetsklimat där diskussioner och avstämningar är viktiga moment i arbetet. Du kommer att samarbeta med andra verksamheter inom myndigheten och ha en hel del externa kontakter, till exempel med andra myndigheter, kommuner, organisationer, markägare, entreprenörer och allmänheten. Tjänsten förutsätter därför god förmåga att samarbeta, kommunicera och skapa goda relationer. Du är ansvarstagande och säkerställer att uppgifter slutförs i tid. Du är serviceinriktad gentemot dina medarbetare, samarbetspartners och allmänheten. Du har också en god administrativ förmåga, är strukturerad och har god ordning. Vi lägger stor vikt vid att du självständigt och i samverkan med andra kan driva upphandlingar och byggprojekt mot uppsatta mål.

Om tjänsten
Anställningen är tillsvidare. Tillträde snarast. Provanställning på sex månader kan komma att tillämpas. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den 28 september 2025. Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Månadslön

Så ansöker du
Månadslön Så ansöker du
