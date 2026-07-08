Reserv Team Leader Postnord TPL, Stigamo Norra
PostNord TPL AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-07-08
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Bli en del av vårt teamVi behöver förstärka teamet och söker en terminalarbetare med gruppledaransvar till vårt lager i Jönköping, Stigamo Norra. I rollen som Team Leader ingår du i den dagliga produktionen, samt leder en del av verksamheten och utvecklar både medarbetare och verksamheten mot fastställda mål.
I rollen som reserv Team Leader är ditt huvudsakliga uppdrag att vid behov ersätta ordinarie Team Leader. Du motiverar och engagerar våra medarbetare att nå uppsatta mål samtidigt som du aktivt bidrar till deras utveckling. Du samarbetar nära övriga ledare inom lagerverksamheten och arbetar tillsammans för att skapa en effektiv och välfungerande arbetsplats.
Tjänsten innebär att du arbetar i den operativa verksamheten och har din grundanställning där. Du ersätter ordinarie teamledare vid behov såsom exempelvis vid frånvaro.
Om rollen
Som terminalarbetare med reserv teamledaransvar kommer du bland annat att:
Stötta teamet i det dagliga arbetet
Arbeta med plock och pack av gods
Arbeta med tjänstbaserade arbetsuppgifter kopplade till verksamheten
Hantera förpackningsmoment
Arbeta i verksamhetens WMS-system
Planera bemanning efter avdelningen och produktionens behov
Ha kundkontakt
När du kliver in i rollen som Teamledare rapporterar du direkt till Production Manager.
Vi söker dig som:
Behärskar och kan förmedla instruktioner och kunskaper på svenska och engelska i tal och skrift
Har gymnasieutbildning eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Har yrkeserfarenhet av produktion och/eller logistik och lager (minst ett år är meriterande)
Har datorvana i Office paketet och WMS system
Har truckkort med behörighet A1-A4 & B1-B3
Är bekväm med att arbeta varierande arbetstider
Har tidigare erfarenhet av ledarskap, gärna inom lagerverksamhet (meriterande)
Om digDu är en engagerad person som trivs med ansvar och drivs av att utveckla både människor och arbetssätt. Du vågar testa nya idéer och ser lärdom i både framgångar och motgångar. Med ditt driv och engagemang skapar du motivation i gruppen och bidrar till att nå gemensamma mål.
Du har god samarbetsförmåga, arbetar lika bra självständigt som i team och kommunicerar tydligt och effektivt i din vardag.
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper och erfarenhet.
Vi levererarAnställning sker enligt Transportavtalet med anställningsformen tillsvidare heltid med provanställning 6 månader. Lön är enligt kollektivavtal och tillträde sker enligt överenskommelse. Alla våra medarbetare får en grundlig introduktion för att säkerhetsställa de bästa förutsättningarna för att ta sig an sina arbetsuppgifter.
Vi erbjuder dig ett arbete med stor variation i arbetsinnehåll, en god laganda och en arbetsmiljö där din röst är viktig. Människor med olika bakgrund arbetar hos oss. Du kommer därför vara en del av en arbetsplats med stor mångfald, vilket bidrar till bättre resultat för verksamheten.
ÖvrigtOm du går vidare i rekryteringsprocessen kommer vi att kräva att du beställer ett utdrag ur belastningsregistret från polisens hemsida (Kontrollera egna uppgifter, e-tjänst | Polismyndigheten) för att säkerställa tryggheten för vår verksamhet, kunder och medarbetare. Av säkerhetsskäl utför vi även alkohol- och drogtester genom samarbetspartner.
För denna tjänst krävs registerutdrag ur belastningsregistret enligt 1 § Lag (1998:620) om belastningsregister eftersom arbetet innebär hantering av säkerhetsklassade uppdrag och kunders värdefulla eller känsliga varor. Registerutdraget måste kunna uppvisas innan anställning påbörjas.
AnsökUrval sker löpande och tillsättning av tjänst kan ske innan sista ansökningsdag.
Har du någon fråga eller fundering är du välkommen att kontakta Fredrik Bergman via epost: fredrik.bergman@tpl.postnord.com
För fackliga kontaktpersoner se: https://www.postnord.com/sv/karriar/kontakt/facklig-kontakt
Välkommen med din ansökan. Vi ser fram emot att höra från dig!
PostNord TPL AB är den marknadsledande tredjepartslogistikaktören i Sverige och i Norden. Vi är lokaliserad i Norrköping, Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Ljungby och Kungsängen i Sverige, Köge i Danmark, samt Åbo, Helsingfors och Lahti i Finland.
Vi erbjuder innovativa och kostnadseffektiva logistiklösningar som sträcker sig från producent till konsument. Våra kunder är alltifrån det lilla e-handelsföretaget till den stora globala aktören.
Oavsett kundens storlek och förutsättningar är vår drivkraft att alltid leverera en logistiklösning som ökar kundens konkurrenskraft och möjliggör ökad tillväxt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PostNord TPL AB
(org.nr 556161-7191)
556 50 STIGAMO Arbetsplats
PostNord TPL Jobbnummer
9997300