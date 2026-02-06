Resenärsmiljötekniker sökes av Göteborgs Spårvägar
2026-02-06
Om jobbet
Resenärsmiljötekniker
Vill du bidra till ett renare och tryggare Göteborg? Är du noggrann, gillar att ta ansvar och trivs med att jobba natt? Då kan du vara vår nya resenärmiljötekniker!
Göteborgs Spårvägar söker dig som har körkort utan prövotid, erfarenhet av städning och som värdesätter gott samarbete.
Du kommer att bli en viktig del i ett av våra lag på depån - ett team som består av mekaniker, elektriker och resenärmiljötekniker - där du ingår i gruppen som ansvarar för att hålla våra spårvagnar rena och i gott skick.
Som resenärmiljötekniker är du en nyckelperson för att skapa en trivsam och säker miljö för både förare och resenärer. På nattskiftet fokuserar vi på att ta in och ställa ut fordonen inför nästa dags trafik - och se till att de är redo att rulla, hela och rena.
Hos oss möts du av ett lag som ställer upp för varandra, där vi visar respekt, samarbetar och hjälps åt för att klara vårt uppdrag. Vi är stolta över vår leverans och vår service - och vi vet att den börjar med dig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Grovstädning
• Rengöring
• Klottersanering
Arbetet kan även innefatta:
• Rangering av spårvagnar
• Kontroll av sandsystem
• Reparation av mindre fel på spårvagnar
Tjänsten är en timanställning med varierande omfattning. Vi har särskilt behov vid semestrar, sjukdom och extra insatser. Arbetstiden är i huvudsak förlagd till natt.
Vi söker medarbetare till både Depå Ringön samt Rantorget.
Kvalifikationer
- B-körkort, körvana och avklarad prövotid
- God svenska i tal och skrift
- God förmåga att läsa, förstå och uttrycka dig i tal och skrift på teknisk svenska då det är en förutsättning för att klara av utbildningen och kunna tillgodose sig trafik- och vagnsinstruktioner
- Uppfylla hälsokraven enligt TSFS 2019:113 och godkänt drogtest
Meriterande
- God datavana, grundläggande datakunskaper är viktigt för denna tjänst.
- Gymnasiekompetens eller motsvarande
- Praktisk läggning, kunna utföra enklare reparationer och underhåll
- Är du dessutom tekniskt intresserad och kan utföra enklare reparationer är det en stor fördel
- Erfarenhet av natt/skiftarbete
- Erfarenhet av grovstädning
Vi söker dig med stor förståelse för service och leverans och som trivs med att arbeta med grovstädning under obekväma arbetstider. Du är ansvarsfull och tar dina uppgifter på allvar, slutför det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Eftersom vårt främsta fokus är säkerhet, är du dessutom noggrann och säkerställer hög kvalitet. Du kommer arbeta i nära samarbete med dina kollegor i laget, vilket kräver hög samarbetsförmåga. Är du dessutom lojal och flexibel med en positiv inställning och tekniskt intresserad är det en stor fördel.
För tjänsten krävs mycket god fysik och tjänstbarhetsintyg för nattarbete enligt AFS 2019:03 samt godkänt drogtest. Om du är aktuell för att rangera spårvagnar och kontrollera sandsystem krävs hälsogodkännande för säkerhetstjänst enligt TSFS 2019:113 och tjänstbarhetsintyg för kvartsdamm enligt AFS 2019:03.
Dessa undersökningar görs hos vår företagshälsovård.
Stor vikt kommer att läggas vid de personliga kompetenserna.
Lönen för tjänsten är 165 kr/h + OB-tillägg.
Intervjuer och urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Vi tar endast emot digitala ansökningar via länken i annonsen.
Övrig information
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Har du skyddad identitet? Kontakta rekryterande chef.
Du som gått vidare i rekryteringsprocessen kommer efter avslutad rekrytering att bli kontaktad för en digital kandidatenkät kring din upplevelse av processen.
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Ersättning
