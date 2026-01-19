Resenärsmiljötekniker sökes av Göteborgs Spårvägar
2026-01-19
Om jobbet
Nu söker vi dig som vill jobba som resenärsmiljötekniker hos oss på Göteborgs Spårvägar!
Vi söker resenärsmiljötekniker till vår depå i Majorna.
Vår depå tillhör avdelning Fordon och driftsäkring och vi har uppdraget att leverera hela och rena spårvagnar till göteborgarna året om. Vi är cirka 300 medarbetare som arbetar med materialförsörjning, teknisk utveckling och underhåll av vår fordonsflotta. Vår vision är en spårvagnstrafik i världsklass och för att lyckas krävs att alla våra enheter fokuserar på samarbete och en vilja att lyckas tillsammans. Genom detta tankesätt skapar vi en verksamhet som präglas av flexibilitet, ansvarskänsla och viljan att göra ett bra arbete vilket skapar en väl fungerande affär.
Vår depå består av olika lag som har olika arbetsuppgifter och ansvarsområden så som mekaniker, elektriker, plåtslagare och resenärsmiljötekniker. Du kommer att tillhöra laget resenärsmiljötekniker som ansvarar för rengöring och städning av vagnar. Vi implementerar LEAN för ett standardiserat arbetssätt. På nattskiftet fokuserar vi på intag och utsättning av fordon.
Du välkomnas till ett team där vi hjälps åt där det behövs samt värdesätter samarbete och respekt för att klara vårt gemensamma uppdrag. Vi värderar vår service och leverans högt. Som resenärsmiljötekniker har du fokus på att spårvagnarna levereras hela och rena i det dagliga flödet. Du arbetar enligt befintliga rutiner för att skapa den bästa möjliga upplevelsen för såväl förare som resenär, vilket är av yttersta vikt för vår produkt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Grovstädning
• Rengöring
• Klottersanering
• Sandsystem
• Reparation av mindre fel på spårvagnar
Arbetstiden är i huvudsak förlagd till natt alla årets 365 dagar.
Om dig
- Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
- Hälsogodkännande för säkerhetstjänst enligt TSFS 2019:113, tjänstbarhetsintyg för kvartsdamm enligt AFS 2019:03 och nattarbete enligt AFS 2019:03 samt godkänt drogtest
- Personlig lämplighet/mognad
- Svenskt körkort med lägst behörighet B
- Grundläggande datakunskaper
Meriterande
- Erfarenhet av städning
- Erfarenhet av nattarbete
Vi söker dig med stor förståelse för service och leverans som trivs med att arbeta med grovstädning under obekväma arbetstider. Du är ansvarsfull och tar dina uppgifter på allvar, slutför det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Då vårt främsta fokus är säkerhet är du dessutom noggrann och säkerställer hög kvalitet. Du kommer arbeta i nära samarbete med dina kollegor i laget varför din samarbetsförmåga är hög. Är du dessutom lojal och flexibel med en positiv inställning såväl som tekniskt intresserad är det en stor fördel.
Vi använder arbetspsykologiska färdighetstester för de kandidater som uppfyller kvalifikationerna.
Dessa skickas ut till dig via e-post så var extra observant på det.
För tjänsten krävs hälsogodkännande för säkerhetstjänst enligt TSFS 2019:113 samt godkänt drogtest.
Aktuell lön 155-165 kronor i timmen plus OB och semesterersättning.
Låter det fortfarande intressant?
Vi läser ansökningar och gör intervjuer löpande.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Till annonsförsäljare och bemannings- och rekryteringsföretag:
http://www.goteborgssparvagar.se/
Göteborgs Spårvägar har satt Göteborg i rörelse sedan 1879. Med 125 miljoner spårvagnsresor per år är vi idag den största operatören av kollektivtrafik i Göteborgsregionen. Vi arbetar varje dag, året om för att ge våra resenärer en trygg och säker resa till jobb, skola och fritid. Vill du följa med på vår kvalitetsutvecklingsresa till en spårvägsresa i världsklass? Ersättning
