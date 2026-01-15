Resemontör till Arho AB - Var med och bygg framtidens automationslösningar!
Arho AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro Visa alla maskinreparatörsjobb i Örebro
2026-01-15
, Kumla
, Hallsberg
, Nora
, Lindesberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arho AB i Örebro
, Hallsberg
, Göteborg
eller i hela Sverige
Vill du ha ett praktiskt, varierande och utvecklande arbete där du får resa, träffa kunder och arbeta med den senaste tekniken inom automation och robotik? Arho AB växer, och vi söker nu en resemontör som vill vara med och bygga och installera våra skräddarsydda automationslösningar.
Om rollen:
Som resemontör hos Arho AB arbetar du med montering, installation och driftsättning av automationsutrustning, både på plats i vår verkstad och ute hos kund, främst inom Sverige. Du kommer att jobba i team tillsammans med tekniker, konstruktörer och programmerare för att leverera nyckelfärdiga automationslösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Mekanisk montering av automationsceller, robotstationer och transportörer
Installation och inkoppling av komponenter och utrustning på kundens produktionsanläggning
Medverkan vid testkörningar, idrifttagning och felsökning
Resor till kundanläggningar för kortare och längre uppdrag
Tätt samarbete med projektledare och teknikteam för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna
Vi söker dig som har:
Några års erfarenhet av montering eller servicearbete inom industri
God mekanisk förståelse och vana vid ritningsläsning
B-körkort och är villig att resa inom Sverige (ibland även Norden/Europa)
God samarbetsförmåga och yrkesstolthet
Svenska i tal och skrift, grundläggande engelska
Meriterande:
Erfarenhet av automation, robotceller eller specialmaskiner
El-behörighet eller erfarenhet av elmontage
Kunskap i ritningsläsning (mekaniska och elektriska scheman)
Truckkort eller traverskort
Vem är du?
Du är en praktiskt lagd och lösningsorienterad person som gillar att jobba med händerna och se konkreta resultat. Du är självgående men trivs i team, gillar att resa och tycker om att arbeta nära både teknik och kund. Du har ett stort teknikintresse, är noggrann och gillar att arbeta strukturerat, även när det är full fart i projektet.
Om Arho AB
Arho AB är ett ledande produkt och teknikbolag inom automation, robotik och avancerade testsystem. Sedan 1970 talet har vi utvecklat och levererat egna lösningar som hjälper industriföretag att testa, verifiera och kvalitetssäkra produkter och system med högsta krav på tillförlitlighet, kvalitet och prestanda.
Vi utvecklar kompletta system där mjukvara, automation, mekanik och robotik samverkar i färdiga produkter och kundanpassade lösningar. Våra system används av några av marknadens mest framstående industriföretag, däribland Volvo AB, Meritor och andra ledande aktörer inom fordon, livsmedel, förpackning och plast.
Arho är mer än ett traditionellt automationsbolag. Med egen fabrik och tillverkningskapacitet i Sverige driver vi hela processen från idé och utveckling till tillverkning, test och driftsättning. Det gör att vi kan leverera robusta och beprövade lösningar som fungerar i verklig produktion, varje dag.
Vi verkar både nationellt och internationellt och levererar teknik som gör verklig skillnad i branscher där säkerhet, effektivitet och pålitlighet är avgörande.
Hos Arho får du arbeta i en teknikdriven och familjär miljö med högt engagemang, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi erbjuder flexibla arbetsformer, långsiktiga utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med och skapa framtidens industriella lösningar.
Vi erbjuder:
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Plats: Hallsberg (utgångspunkt), med resor inom Sverige
Arbetstider: Flextid, reseersättning enligt avtal
Möjlighet till övertid och traktamente vid resor
Goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär
Redo att bygga framtidens automation?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team på Arho AB. Hos oss får du en omväxlande roll, stort ansvar och möjlighet att jobba med spännande teknik i en expansiv framtidsbransch. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7051997-1789409". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arho AB
(org.nr 556159-7963), https://arho-1738057698.teamtailor.com
Bergmansvägen 7 (visa karta
)
694 35 HALLSBERG Arbetsplats
Arho Jobbnummer
9686848