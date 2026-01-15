Resemontör till Arho AB - Var med och bygg framtidens automationslösningar!

Arho AB / Maskinreparatörsjobb / Örebro
2026-01-15


Vill du ha ett praktiskt, varierande och utvecklande arbete där du får resa, träffa kunder och arbeta med den senaste tekniken inom automation och robotik? Arho AB växer, och vi söker nu en resemontör som vill vara med och bygga och installera våra skräddarsydda automationslösningar.
Om rollen:
Som resemontör hos Arho AB arbetar du med montering, installation och driftsättning av automationsutrustning, både på plats i vår verkstad och ute hos kund, främst inom Sverige. Du kommer att jobba i team tillsammans med tekniker, konstruktörer och programmerare för att leverera nyckelfärdiga automationslösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:

Mekanisk montering av automationsceller, robotstationer och transportörer

Installation och inkoppling av komponenter och utrustning på kundens produktionsanläggning

Medverkan vid testkörningar, idrifttagning och felsökning

Resor till kundanläggningar för kortare och längre uppdrag

Tätt samarbete med projektledare och teknikteam för att säkerställa hög kvalitet i leveranserna

Vi söker dig som har:

Några års erfarenhet av montering eller servicearbete inom industri

God mekanisk förståelse och vana vid ritningsläsning

B-körkort och är villig att resa inom Sverige (ibland även Norden/Europa)

God samarbetsförmåga och yrkesstolthet

Svenska i tal och skrift, grundläggande engelska

Meriterande:

Erfarenhet av automation, robotceller eller specialmaskiner

El-behörighet eller erfarenhet av elmontage

Kunskap i ritningsläsning (mekaniska och elektriska scheman)

Truckkort eller traverskort

Vem är du?
Du är en praktiskt lagd och lösningsorienterad person som gillar att jobba med händerna och se konkreta resultat. Du är självgående men trivs i team, gillar att resa och tycker om att arbeta nära både teknik och kund. Du har ett stort teknikintresse, är noggrann och gillar att arbeta strukturerat, även när det är full fart i projektet.
Om Arho AB
Arho AB är ett ledande produkt och teknikbolag inom automation, robotik och avancerade testsystem. Sedan 1970 talet har vi utvecklat och levererat egna lösningar som hjälper industriföretag att testa, verifiera och kvalitetssäkra produkter och system med högsta krav på tillförlitlighet, kvalitet och prestanda.
Vi utvecklar kompletta system där mjukvara, automation, mekanik och robotik samverkar i färdiga produkter och kundanpassade lösningar. Våra system används av några av marknadens mest framstående industriföretag, däribland Volvo AB, Meritor och andra ledande aktörer inom fordon, livsmedel, förpackning och plast.
Arho är mer än ett traditionellt automationsbolag. Med egen fabrik och tillverkningskapacitet i Sverige driver vi hela processen från idé och utveckling till tillverkning, test och driftsättning. Det gör att vi kan leverera robusta och beprövade lösningar som fungerar i verklig produktion, varje dag.
Vi verkar både nationellt och internationellt och levererar teknik som gör verklig skillnad i branscher där säkerhet, effektivitet och pålitlighet är avgörande.
Hos Arho får du arbeta i en teknikdriven och familjär miljö med högt engagemang, korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Vi erbjuder flexibla arbetsformer, långsiktiga utvecklingsmöjligheter och chansen att vara med och skapa framtidens industriella lösningar.
Vi erbjuder:

Start: Enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Plats: Hallsberg (utgångspunkt), med resor inom Sverige

Arbetstider: Flextid, reseersättning enligt avtal

Möjlighet till övertid och traktamente vid resor

Goda möjligheter till kompetensutveckling och intern karriär

Redo att bygga framtidens automation?
Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av vårt växande team på Arho AB. Hos oss får du en omväxlande roll, stort ansvar och möjlighet att jobba med spännande teknik i en expansiv framtidsbransch.

Sista dag att ansöka är 2026-07-13
