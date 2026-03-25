Resekonsult med fokus på affärsresor till Reseproducenten Skellefteå
2026-03-25
Vill du arbeta på en resebyrå där det är nära till beslut, där vi hjälps åt i vardagen och där relationer står i centrum? Nu söker vi en affärsresekonsult till vårt team i Skellefteå.
Hos oss arbetar vi tätt tillsammans och är ett mindre team där alla bidrar och stöttar varandra. Vi tror på långsiktiga relationer, både med våra kunder och internt, och vi strävar alltid efter att skapa riktigt bra reseupplevelser - oavsett om det gäller affärsresor, privatresor eller grupp- och konferensupplägg.
I rollen kommer du att arbeta med våra företagskunder och hjälpa dem med allt som rör deras resor. Det handlar om bokningar, förändringar och rådgivning, men också om att bygga relationer och hitta lösningar som fungerar i kundens vardag. Eftersom vi är en resebyrå med ett brett utbud kommer du även att arbeta med privatresor, paketresor och charter, och det är därför en fördel om du trivs i en varierad roll. Har du dessutom intresse för grupp- och konferensresor finns det goda möjligheter att arbeta även inom det området.
Vi söker dig som har erfarenhet från resebyrå och som känner dig trygg i arbetet med resor och bokningar. Har du arbetat i Amadeus är det meriterande. Du trivs i en miljö där man samarbetar och hjälps åt, och du har en naturlig känsla för service, struktur och ansvar. För oss är det viktigt att du vill vara en del av teamet på plats i Skellefteå, då tjänsten inte är på distans.
Tjänsten är på heltid och inleds med tre månaders provanställning. Vi erbjuder en fast lön och en arbetsplats där du får vara med och påverka, utvecklas och bidra till vår fortsatta resa.
Reseproducenten är en personlig resebyrå med fokus på affärsresor, privatresor och gruppresor. Vi värdesätter kvalitet, engagemang och ett nära samarbete i teamet.
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Låter det som rätt nästa steg för dig? Skicka in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-24
Endast via epost
E-post: affarsresor@reseproducenten.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Reseproducenten Skellefteå AB
(org.nr 556729-5802), http://www.reseproducenten.com/
Nygatan 43 (visa karta
)
931 31 SKELLEFTEÅ Kontakt
Affärsreseansvarig
Caroline Idenäs caroline@reseproducenten.com Jobbnummer
