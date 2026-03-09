Resehandläggare till Försvarsmaktens Konferens- och Gruppsektion
Försvarsmakten / Rese- och trafikjobb / Boden Visa alla rese- och trafikjobb i Boden
2026-03-09
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i karriären och samtidigt bidra till ett säkrare samhälle? Hos oss får du en möjlighet att använda din kompetens inom konferenser och möten i en verksamhet med ett viktigt samhällsuppdrag.
Om Oss
Försvarsmaktens logistik (FMLOG) ansvarar för logistikstöd till förband, skolor och centra inom Försvarsmakten (FM) - nationellt och internationellt. I FMLOG finns Försvarsmaktens Transportenhet med funktionsledningsansvar för transporttjänsten inom Försvarsmakten samt med uppgift att koordinera genomförandet av Försvarsmaktens strategiska och operativa transporter av såväl personal, materiel som hela förband. Transporter sker bland annat som flygtransport, sjötransport, landsvägs- och järnvägstransporter, såväl inom som utom riket.
Reseavdelningen har som huvuduppgift att boka och utfärda resedokument åt Försvarsmakten. Vi arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor genom att skapa förståelse för allas våra olikheter. Målet är att uppnå inkludering och mångfald.
Som resehandläggare på sektion Grupp och Konferens planerar och bokar du resetjänster enligt avtal och regelverk. Du bokar hotell, konferenser, flyg-, båt- och marktransporter samt skapar underlag för fakturering av resetjänster.
Arbetet utförs i olika system, såsom Qondor, Outlook och även Amadeus, AGM och LinkOnline
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som resehandläggare på Grupp och Konferens ansvarar du för att planera, koordinera och administrera konferenser, mötesarrangemang och resor.
Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
• Bokning och samordning av lokaler, logi, resor och teknisk utrustning.
• Kontakt med interna beställare och externa leverantörer.
• Förmedlar reseinformation till kunder och erbjuder en god servicenivå.
• Administrativ hantering enligt gällande rutiner och regelverk.
KRAV
• 3 årig gymnasieutbildning eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Erfarenhet av arbete inom service och administration.
• Dokumenterade goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.Publiceringsdatum2026-03-09Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, strukturerad och beslutsam samt gör korrekta avvägningar och prioriteringar för att uppnå uppsatta produktionsmål. För att vara framgångsrik i rollen behöver du även vara självständig, ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du har en positiv attityd till alla delar av ditt arbete och kan lätt anpassa dig och lära nytt i en föränderlig miljö. Vi ser också att du är skicklig på att bygga relationer och stödja andra för att uppnå gemensamma mål. Vi värdesätter ett ömsesidigt förtroende där du förväntas ta eget ansvar i din yrkesroll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Eftergymnasial utbildning med inriktning mot konferens, kongress och mötesadministration.
• Erfarenhet av arbete med konferenser, möten eller liknande arrangemang
• Erfarenhet av arbete på affärsresebyrå
• Kunskaper i bokningssystem ex. Qondor
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Boden
Civil befattning
Resor förkommer i tjänsten.
Tillträdesdatum enligt överenskommelse.
Vi tror att en varierad sammansättning av erfarenheter och perspektiv stärker både teamet och verksamheten, och vi arbetar därför aktivt för en bred representation.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Välkommen att kontakta rekryterande chef Pernilla Norman.
Fackliga företrädare
OFR/O Peter Andersson
OFR/S Håkan Antonsson/Stina Gustavsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Magdalena Sewall
Samtliga nås via växeln, tfn 08-788 75 00.
Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-30. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9783673