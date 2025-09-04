Researcher / Rekryterare till oss på Poolia i Umeå
2025-09-04
Vill du jobba med rekrytering på ett flexibelt extrajobb? Vi söker dig som vill bidra till kompetensförsörjningen i Umeå-regionen -extra på timmar! Som timanställd Researcher hos oss arbetar du tillsammans med oss på Umeåkontoret i varierande projekt, där du får en bred och kreativ roll med både sökning, telefonkontakt och kandidatintervjuer, allt i ett engagerat team.Publiceringsdatum2025-09-04Om tjänsten
På Poolia erbjuds du ett omväxlande arbete med snabba beslutsvägar och en atmosfär som andas kreativitet och engagemang. Som researcher arbetar du i dom olika rekryteringsprocesserna med bland annat kartläggning, search och telefonintervjuer. Du har många olika kontaktytor under en arbetsdag. För att trivas hos oss krävs att du är uthållig, noggrann samt att du gillar mötet med människor. Du kommer att omges av duktiga rekryteringskonsulter och skickliga konsultchefer.
Vem är du?
Vi söker dig som är beredd att axla ansvaret av ett självständigt arbete, ofta mot utmanande tidsplaner med kvalité och affären i fokus. Rollen innebär dagliga kontakter med våra kandidater via telefon och digitala kanaler. Rollen ställer höga krav på flexibilitet, eftersom ingen dag är den andra lik. Du kommer få möjligheten att arbeta mot olika typer av bolag, branscher och kompetenser.
Du är organiserad och förstår vikten av att hantera våra kandidater på ett respektfullt sätt. För att lyckas i tjänsten krävs det också att du är en trygg person som har en väl utvecklad förmåga att lyssna. Du är van att arbeta självständigt och att själv skapa dig förutsättningar för att nå målet. Du är nyfiken och motiveras av att hitta nya vägar för att hitta de kompetenser som våra kunder söker.
Då du kommer att formulera texter självständigt - i form av annonser, kandidatkommunikation med mera, har du ett intresse och fallenhet för att uttrycka dig kreativt i tal och skrift.
Varmt välkommen med din ansökan!
Start för tjänsten är så snart som möjligt.
Tjänsten är på timmar enligt behov och överenskommelse
Om verksamheten
Hos oss hittar du de bästa medarbetarna och de bästa jobben - och vi hjälper dem att hitta varandra genom att matcha rätt kandidat mot rätt uppdrag. Genom mer än 25 års erfarenhet, specialisering, arbetsmetodik och vårt engagemang har vi lärt oss vad rekrytering och uthyrning av kvalificerade tjänstemän innebär. Som bemannings- och rekryteringsföretag förser vi företag och organisationer med den kompetens som - tillfälligt eller permanent - tillgodoser deras behov av kvalificerade tjänstemän.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner.
